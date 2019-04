TO DOSER: Det må settes to doser med meslingvaksine for at man skal være beskyttet. Ifølge Unicef går mange barn glipp av vaksinen hvert år. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Økning i meslingsmitte: – Meslingviruset vil alltid finne veien til uvaksinerte barn

I løpet av årets tre første måneder er det rapportert om 110.000 tilfeller av meslingsmitte globalt – en økning på 300 prosent fra samme periode i fjor.

Det kommer frem i en ny rapport fra Unicef .

Organisasjonen mener dårlig vaksinedekning globalt har skapt en grobunn for meslingutbrudd, som de siste årene har økt i omfang.

Ifølge rapporten har 169 millioner barn gått glipp av den første dosen med vaksine de siste åtte årene, noe som tilsvarer 20 millioner barn i året.

Utviklingen skaper bekymring.

– Når så mange barn mangler denne vaksinen, er det ikke annet å forvente at vi ikke klarer å utrydde meslinger en gang for alle, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

110.000 mennesker, størsteparten barn, døde av meslinger i 2017. En økning på 22 prosent fra året før.

– Meslingviruset vil alltid finne veien til uvaksinerte barn. Om vi alle mener alvor med å stoppe spredningen av denne farlige sykdommen, må vi vaksinere ethvert barn, både i rike og fattige land, sier Viken.

Fakta om meslinger Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli)

Viruset spres ved dråpesmitte, og sykdommen dukker opp 10–14 dager etter smitte

Gir først kraftige forkjølelsessymptomer, to feberperioder og typisk utslett med feber

På verdensbasis er meslinger den vanligste dødsårsaken blant barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon

98 land rapporterte om flere tilfeller av meslinger i 2018 sammenlignet med 2017

Filippinene, Ukraina og Brasil opplevde størst økning av meslingtilfeller

Dårlig helseinfrastruktur, sivile konflikter, lav samfunnsbevissthet og frykt for vaksiner er blant årsakene som har ført til utbruddene verden over. (Kilde: Folkehelseinstituttet, UNICEF, Røde Kors og Verdens helseorganisasjon, NTB) Vis mer vg-expand-down

95 prosent må være vaksinert

For å være beskyttet mot den svært smittsomme virussykdommen trenger man to doser vaksine. Når et så høyt antall barn går glipp av vaksinen mener Unicef det skyldes blant annet manglende helsetilbud, informasjon, dårlig helsevesen og i noen tilfeller skepsis og frykt for vaksiner.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er vi avhengige av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert for å hindre at sykdommer sprer seg – såkalt flokkimmunitet.

I 2017 var vaksinedekningen for den første dosen med meslingvaksine 85 prosent globalt – et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste årene.

For dose to er imidlertid dekningstallet mye lavere, med kun 67 prosent.

2,5 millioner uten vaksine i USA

Dekningsgraden varierer fra høyinntektsland til lavinntektsland.

I høyinntektsland ligger førstedosen på 94 prosent, mens den andre er på 91 prosent. Det er tilnærmet likt den norske statistikken. I 2018 var 96 prosent av alle 2-åringer i Norge vaksinert, mens tallet for 16-åringer, altså etter andredose, var 93,2 prosent.

Av høyinntektsland er det USA som troner på toppen med lavest vaksinedekning. Her var det hele 2,5 millioner barn som ikke fikk den første vaksinedosen mellom 2010 og 2017.

Frankrike havner som nummer to på listen med sine 608.000 uvaksinerte barn i samme periode, mens Storbritannia havner som nummer tre med sine 527.000.

For lav- og middelsinntektsland er det Nigeria som har det høyeste antallet uvaksinerte ettåringer, hele fire millioner. Deretter er det India med 2,9 millioner, Pakistan og Indonesia med 1,2 millioner hver, og Etiopia med 1,1 millioner, ifølge Unicef.

Organisasjonen omtaler situasjonen her som «kritisk».

