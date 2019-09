Ukrainas president i møte med Trump: – Ingen presset meg

USAs president Donald Trump møtte onsdag Ukrainas president Volodymyr Zelensky, bare timer etter at et referat av deres telefonsamtale i juli ble offentliggjort.

For mindre enn 10 minutter siden







Onsdag ettermiddag norsk tid offentliggjorde Det hvite hus et referat av samtalen mellom Trump og Zelensky fra 25. juli i fjor.

Det bekrefter at Trump oppfordret presidenten i Ukraina til å gjøre undersøkelser knyttet til tidligere visepresident Joe Biden.

les også Frigitt referat: Trump oppfordret til Biden-gransking

Onsdag kveld norsk tid møttes de to presidentene i New York, med et samlet pressekorps til stede.

– Det er bedre å møtes på TV enn over telefon, spøker Zelensky.

Bakgrunn: Derfor kan samtalen ende med riksrett

Sier han ikke ble presset

Flere mener at Trump presset Zelensky til å åpne etterforskning av Joe Bidens sønn, Hunter Biden, ved å bruke amerikansk bistand som pressmiddel under telefonsamtalen.

les også Riksrett-kunngjøringen: Dette kan det bety for Trump

Zelensky forteller til pressen at han ikke ble presset av Trump.

– Vi hadde en fin telefonsamtale. Den var normal. Vi snakket om mange ting, sier han.

Trump fortsetter med å si at det ikke var noe press.

– Pelosi har mistet grepet

Trump fortsatte pressemøtet ved å angripe Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som tirsdag erklærte at hun vil stille Trump for riksrett på bakgrunn av telefonsamtalen.

les også Derfor kan Trumps samtale med Ukraina ende med riksrett

På spørsmål om han har bedt Pelosi om å droppe riksrettsinnstillingen, svarte Trump følgende:

– Nei. Hun har mistet grepet. Hun har blitt tatt over av den radikale venstresiden. Hun er kanskje venstreradikal selv, men hun har virkelig mistet grepet.

Han sa videre at han pratet med Pelosi på tirsdag, men at samtalen handlet om våpen.

Publisert: 25.09.19 kl. 20:40







Mer om