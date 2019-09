Trump om Ukraina-samtalen: – Jeg truet ingen

NEW YORK (VG) USAs president Donald Trump nekter for at han har truet eller presset Ukrainas president til å etterforske Hunter Biden.

Oppdatert nå nettopp







Onsdag ettermiddag norsk tid offentliggjorde Det hvite hus et referat av samtalen mellom Trump og Zelensky fra 25. juli i fjor.

Det bekrefter at Trump oppfordret presidenten i Ukraina til å gjøre undersøkelser knyttet til tidligere visepresident Joe Biden.

les også Frigitt referat: Trump oppfordret til Biden-gransking

I 22.30-tiden onsdag kveld møtte Trump pressen for en brief. Han benekter at han presset Zelensky til å gjøre det han vil, gjennom en politisk trussel.

– Jeg truet ingen, sier Trump.

– En heksejakt

Han peker i stedet fingre mot flere demokrater, blant annet senatoren Chris Murphy, og sier at han «bokstavelig talt truet presidenten i Ukraina» tidligere i år.

Videre sier han at demokratene som vil stille ham for riksrett kaster bort tiden sin på «en heksejakt», og kaller grunnlaget for riksrettønsket «en vits».

– Demokratene kom med denne bløffen under FN-uken. Det var perfekt. Fordi på den måten fjerner de fokus fra de store tingene vi har oppnådd der, sier han.

– Ingen andre presidenter burde behøve å gå gjennom det jeg har gått gjennom.

Krever åpenhet fra Biden

I forkant av pressekonferansen twitret presidenten at han støtter åpenhet når det gjelder informasjon fra varslere.

– Men jeg insisterer også på åpenhet fra Joe Biden og hans sønn Hunter, om de millioner av dollarene de så raskt og enkelt har tatt med seg fra Ukraina og Kina.

– I tillegg krever jeg åpenhet fra Demokratene som dro til Ukraina og forsøkte å tvinge den nye presidenten til å gjøre ting de ville, ved bruk av politiske trusler.

Møttes i New York

Tidligere onsdag kveld møttes de to presidentene i New York, med et samlet pressekorps til stede.

– Det er bedre å møtes på TV enn over telefon, spøkte Zelensky da.

Bakgrunn: Derfor kan samtalen ende med riksrett

Sier han ikke ble presset

Flere mener at Trump presset Zelensky til å åpne etterforskning av Joe Bidens sønn, Hunter Biden, ved å bruke amerikansk bistand som pressmiddel.

les også Riksrett-kunngjøringen: Dette kan det bety for Trump

Zelensky fortalte til pressen at han ikke ble presset av Trump.

– Vi hadde en fin telefonsamtale. Den var normal. Vi snakket om mange ting, sier han.

Trump fortsatte med å si at det ikke var noe press.

Trump angriper Hunter Biden

På spørsmål om han vil at Zelensky skal gjøre mer for å etterforske Biden, svarte Trump følgende:

– Nei, jeg vil at han skal gjøre det han kan. (...) Hva enn han kan gjøre med korrupsjon, fordi korrupsjonen er enorm. Nå når Bidens sønn slipper unna med flere millioner dollar fra Ukraina, han vet ingenting, og de gir han flere millioner dollar, er det korrupsjon. Når Bidens sønn forlater Kina med 1,5 milliarder dollar i et fond, og de største fondene i verden ikke en gang kan få penger ut av Kina, og han er der for ett raskt møte og flyr inn med Air Force Two, synes jeg det er forferdelig. Jeg synes det er en forferdelig ting.









MØTTE TRUMP: Ukrainas president Volodymyr Zelensky i det han ankom møtet i New York onsdag. Alle foto: THOMAS NILSSON, VG

– Pelosi har mistet grepet

Trump fortsatte pressemøtet med å angripe Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som tirsdag erklærte at hun vil stille Trump for riksrett på bakgrunn av telefonsamtalen.

les også Derfor kan Trumps samtale med Ukraina ende med riksrett

På spørsmål om han har bedt Pelosi om å droppe riksrettsinnstillingen, svarte Trump følgende:

– Nei. Hun har mistet grepet. Hun har blitt tatt over av den radikale venstresiden. Hun er kanskje venstreradikal selv, men hun har virkelig mistet grepet.

Han sa videre at han pratet med Pelosi på tirsdag, men at samtalen handlet om våpen.

Takket Trump

Etter at det felles pressemøtet var avsluttet, fortsatte de to presidentene å prate sammen inne på hotellet.

Zelensky forlot i 21.10-tiden norsk tid hotellet i New York.

– Vi hadde et bra møte. Takk USA, takk president Trump, sa han i en kort kommentar til pressefolkene utenfor.

Biden raser mot Trump

Onsdag kveld kastet også Joe Biden seg igjen inn i debatten. I en presseuttalelse anklager han Trump for å ha bedt Zelensky om å jobbe med sin personlige advokat for å lage rot for en innenrikspolitisk motstander.

– Dette gjorde han ved bruk av en skadelig konspirasjonsteori som har blitt universalt avkreftet av alle uavhengige byråer som har sett på det, sier han.

Han oppfordrer også Representantenes hus til å holde Trump ansvarlig.

– I mellomtiden vil jeg fortsette å fokusere kampanjen min på hvordan Trump har snudd ryggen til amerikanske familier, og ikke på hvordan han har misbrukt makten sin på å angripe familien min, sier han videre.

Publisert: 25.09.19 kl. 20:40 Oppdatert: 25.09.19 kl. 22:54







Mer om