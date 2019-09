I STORMEN: President Donald Trump på vei hjem til Washington etter FN-møtet i New York torsdag. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Spådde riksrett for Trump i 2016: – Kan gjøre det vanskelig å bli gjenvalgt

Professoren som har skapt seg et navn ved å forutse amerikanske valgresultater, mener riksrett kan ødelegge for Trumps sjanser til å bli gjenvalgt.

For mindre enn 10 minutter siden







Allan Lichtman, professor i politisk historie ved American University, er i amerikanske medier kjent som «the prediction professor», fordi han har gjettet riktig valgresultat ved alle presidentvalg siden 1984 – inkludert Trumps seier i 2016.

– Riksrettssaken kan ødelegge for Donald Trumps sjanser for å bli gjenvalgt, sier han til VG.

I et intervju med med Washington Post i 2016 kom professoren også med en annen spådom: At Trump kom til å bli stilt for riksrett i løpet av sin presidentperiode.

– Dette var med bakgrunn i en grundig studie av hele Trumps karriere. Jeg mener den viser forakt for loven, en gjentagende praksis med å lyve, og en mann som kun bryr seg om seg selv. Jeg mente at disse karaktertrekkene ville bli ham over i presidentrollen, og lede til handlinger som ville tvinge fram riksrett, sier Lichtman til VG.

Jusekspert: Tre ting i varselet vekker oppsikt

Kan snu folket

Trump har tidligere gått ut og sagt at det han betegner som demokratenes heksejakt mot ham kan gagne ham politisk, spesielt opp mot presidentvalget i 2020.

En spørreundersøkelse for Reuters/Ipsos gjennomført mandag og tirsdag denne uken, viser at 37 prosent av amerikanske velgere nå støtter en riksrettssak mot presidenten. 45 prosent er i mot, men dette kan selvsagt endre seg.

Også amerikanske eksperter VG tidligere har snakket med har betegnet prosessen som en risiko for demokratene og flertallsleder Nancy Pelosi.

PROFESSOR I POLITISK HISTORIE: Allan Lichtman. Foto: American University

Den risikoen mener imidlertid Lichtman det kan være verdt å ta. Til CNN i mai sa han at han tror Trump vil vinne valget også i 2020 – med mindre demokratene klarer å stille ham for riksrett.

– Basert på mitt system må partiet til en sittende president ha minst seks negative faktorer mot seg for å tape – nå har de bare tre. Men riksrett trigger flere av dem, spesielt den jeg kaller skandale, sa han til kanalen.

Lichtman har også skrevet boken «The Case for Impeachment», som kom ut i 2017, hvor han listet opp flere argumenter for hvorfor Trump kunne stilles for riksrett.

Bakgrunn: Derfor kan Trumps samtale med Ukraina ende med riksrett

Kan skade merkevaren

Dersom prosessen når hele veien til Senatet, kan saken bli svært skadelig for presidenten, sier Lichtman til VG i dag.

– Trump vil ikke ha merkevaren sin ødelagt ved å bli den tredje presidenten i USAs historie som anklages for alvorlige forbrytelser av kongressen. Riksrett vil også føre til at det blir hengende mørke skyer over presidentskapet, noe som kan gjøre det vanskelig å bli gjenvalgt.

Etterretningssjef om varslersak: - Unik og uten presedens

Professoren mener riksrettssaken mot Bill Clinton i 1998, selv om han ble frikjent, førte til at demokratene tapte valget i 2000.

– Republikanske George W. Bush stilte til valg med at han ville bringe ærlighet og integritet tilbake til Det hvite hus. 25 prosent av amerikanske velgere svarte i undersøkelser på at skandalen var viktig for deres valg av hvem de ville stemme på, sier Lichtman.

Publisert: 27.09.19 kl. 03:41







Mer om