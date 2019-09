DYRT: Utenriksdepartementet har ikke spart på midlene for å få det prestisjetunge FN-vervet Foto: Frode Hansen

Norge har brukt minst 23 millioner for å få prestisje-verv

En studietur til 1,7 millioner kroner er blant utgiftene som dukker opp i en blodferskt gjennomgang av hvor mye Utenriksdepartementet har brukt på Sikkerhetsrådskampanjen.

Norge konkurrerer mot Canada og Irland om det prestisjetunge vervet i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021-22. Voteringen skjer i Sikkerhetsrådet juni neste år. Hvert lands stemme teller, og voteringen er anonym.

Det er 20 år siden Norge sist hadde en plass i FNs sikkerhetsråd.

VG har tidligere omtalt at Norge hadde brukt 12 millioner kroner på valgkampen, og på valgkampeffekter som binders, paraplyer og pins. Dette regnestykket gjaldt utgiftene mellom 2016 til 2018. Nå skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding at de så langt i 2019 har brukt nærmere 11 millioner, altså har 23 millioner gått med til kampanjen totalt.

Nærmere bestemt 23.369.565 kroner, ifølge departementets egne beregninger.

Koster mye, mye mer

Den reelle prislappen er imidlertid mye, mye større:

Regjeringen, Slottet, ambassadene og hele utenrikstjenesten jobber på spreng for valgkampen. Hver reise og hvert møte mellom det offisielle Norge og et av FNs medlemsland, handler om å sikre støtte og er en del av valgkampen. Men siden dette er en del av det daglige virket, telles ikke det som en direkte valgkamputgift.

I pressemeldingen fra departementet heter det at «sikkerhetsrådskampanjen bygger på alt Norge gjør i utenriks- og utviklingspolitikken», og at det derfor er «vanskelig å gi et totalanslag for hva kampanjen koster».

Heller ikke den nye leiligheten til Norges FN-ambassadør er med i regnestykket:

I fjor kjøpte Statsbygg en ny residens til FN-ambassadøren på Manhattan for 87 millioner.Begrunnelsen var at det var behov for en større og mer attraktiv residens nærmere FN-bygningen for å holde mottagelser og cocktail partyer tilknyttet valgkampen.

Speeddates

Så hvordan driver Norge valgkamp? Jo, hele diplomatkorpset, norske politikere og Slottet reiser rundt i verden for å treffe flest mulige land og minne dem om det norske kandidaturet.

Rosinen i pølsa for kampanjen, blir FNs høynivåuke som starter 12. September i New York.

Her vil den norske delegasjonen ha «speed dates» med delegasjoner fra flest mulig land. Å fremme det norske kandidaturet er Norges fremste prioritering.

Norge har også invitert FN-ambassadører nordover:

Tidligere i år har Utenriksdepartementet ved to anledninger invitert ambassadører fra sårbare stater og øystater for å vise frem Norge.

Fire land støtter Norge offisielt

I UD jobber en dedikert gruppe med fem UD-ansatte som med sikkerhetsrådskampanjen på heltid. Gruppen er ledet av Ragnhild Imerslund, som har vært ministerråd ved den norske ambassaden i London og kommunikasjonssjef i UD.

Gruppen holder nøye telling med hvem som har sagt at de vil stemme på Norge, men holder kortene ekstremt tett til brystet og vil ikke røpe hvem det er snakk om.

En høyst uoffisiell telling som VG har foretatt, viser at fire land har erklært sin støtte til Norge offentlig.

Colombias utenriksminister bekreftet overfor VG i juni at de vil stemme på Norge.

Under pressekonferansen med utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, sa Irans utenriksminister at Iran vil stemme på Norge.

I februar sa Ungarns utenriksminister Péter Szijárto at de vil stemme på Norge etter at utenriksminister Søreide besøkte landet.

Benin erklærte under en pressekonferanse at de også støtter Norge.

