65-åring pågrepet for flykapring i 1985

En person er pågrepet for den spektakulære flykapringen av TWA flight 847 for 34 år siden, hvor én amerikaner ble skutt og drept. Fortsatt er to mistenkte på frifot.

Nå er en 65 år gammel libanesisk, ikke navngitt, mann pågrepet av gresk politi, mistenkt for å stå bak kapringen. Han ble pågrepet idet han gikk av et cruiseskip på den greske øya Mykonos torsdag, skriver BBC.

Trans World Airlines (TWA) flight 847 var et fly som skulle gå fra Kairo til San Diego i 1985, med mellomlandinger i Athen, Roma, Boston og Los Angeles. Kort tid etter avgang fra Athen, ble flyet kapret av maskerte menn, som fremsatte blant annet følgende krav: Løslatelse av hundrevis av libanesiske sjiaer som var innsatt i israelske fengsel, samt tilbaketrekning av israelske styrker i Sør-Libanon.

Ifølge FBI var minst fire personer involvert i kapringen, og de var mistenkt å tilhøre den libanesiske sjiamuslimske grupperingen Hizbollah, hvis militære gren er betegnet som en terrororganisasjon av EU. Hizbollah har selv benektet noen som helst involvering.

Amerikaner drept

Totalt 153 passasjerer og besetningsmedlemmer ble holdt som gisler, og en rekke ble bundet fast og slått regelmessig. Pilotene ble beordret til å styre flyet mot Beirut hvor de fikk lande for å fylle drivstoff, i motbytte av en rekke gisler.

Da kravene om løslatelse av de libanesiske fangene derimot ikke ble imøtekommet bestemte kaprerne seg for å ta livet av ett av de gjenværende gislene på flyet. Den 23 år gamle amerikaneren Robert Dean Stethem ble banket bevisstløs, før han ble skutt og drept, og kastet ut av flyet.

I etterkant begynte terroristene å frigi flere av gislene, etter flere turer mellom Beirut og Algerie. Mens 39 gisler ble holdt fanget i Beirut i lang tid før USA fremforhandlet en avtale for utlevering 16 dager etter.

Fortsatt på frifot

To år etter hendelsen ble en mann ved navn Mohammed Ali Hamadei, som antas å ha koblinger til Hizbollah, arrestert i daværende Vest-Tyskland, da han forsøkte å smugle inn flytende eksplosiver.

Han ble senere identifisert som en av mennene bak kapringen, og ble dømt til livstid i fengsel for blant annet drapet på Stethem. USA har forsøkt å få i stand en utleveringsavtale med Tyskland uten å lykkes.

Libaneseren fikk innvilget prøveløslatelse i 2005 og returnerte til Beirut.

Hamadei står sammen med de mistenkte medkaprerne Hasan-Izz-Al-Din og Ali Atwa på FBIs liste over verdens mest ettersøkte – med en utbetaling på fem millioner dollar til den som kommer med informasjon som leder at de blir pågrepet. En siste person, mistenkt for å ha bsiste Imad Mughniyeh skal ha blitt drept under et bombeangrep i Damaskus i 2008.

Den pågrepne 65-åringen er fraktet til den greske øya Syros i påvente av en overføring til et høyrisikofengsel i Athen, skriver AP. Det er ventet at han skal utleveres til Tyskland, og ifølge storavisen Bild så ble pågripelsen gjort etter anmodning fra tyske myndigheter. Det skal ha eksistert to arrestordre på den pågrepne.

Ifølge flere greske medier er det Hamadei som ble arrestert av greske myndigheter. Dette avvises av utenriksdepartementet i Libanon som sier den pågrepne er en journalist fra landet, skriver CBS New. Hamadeis alder stemmer for øvrig ikke med alderen gitt på den pågrepne, ifølge FBI er Hamadei 55 år.

Her kan du se en historisk tidslinje for hendelsene i 1985 (ekstern lenke).

Publisert: 22.09.19 kl. 13:58







