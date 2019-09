STENGT: På søndager finnes det ingen lovlig måte å kjøpe vin eller sprit – med unntak av servering – i Sverige. Det vil ledelsen i Moderaterna gjøre noe med. Bildet er fra 2010. Foto: Tom-Egil Jensen, VG

Vil ha søndagsåpent på Systembolaget

Ledelsen i det svenske partiet Moderaterna vil kjøpe øl, sprit og vin på søndager.

Det er partisekretær Gunnar Strömmer som i et intervju med Sveriges Radio (SR) går inn for å holde det «svenske Vinmonopolet», Systembolaget, åpent også på søndager, skriver Aftonbladet.

I likhet med i Norge er Systembolaget lovpålagt å holde åpent kun seks dager i uken. Denne loven vil altså ledelsen i Moderaterna til livs.

– Jeg synes det er rimelig at mennesker får bestemme når man skal kjøpe alkohol, sier Strömmer til SR.

Avgjøres i Riksdagen

At ledelsen i Moderaterna nå vil liberalisere åpningstidene til Systembolaget betyr ikke nødvendigvis at partiet har det som programfestet politikk. Ifølge Aftonbladet vil ledelsen foreslå det under deres forestående partimøte i oktober.

Deretter må forslaget til lovendring vedtas i Sveriges riksdag (stortinget), før noen endring finner sted.

Moderaterna er Sveriges nest største parti, etter Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.

Innstillingen til Moderaternas ledelse er imidlertid ikke like radikal som ungdomspartiet Moderaternas ungdomsforbund (Muf). Ifølge Aftonbladet har de lenge ment at man burde fjerne Systembolagets alkoholmonopol.

– For oss er dette et viktig spørsmål om frihet, at du som familie eller individ må bestemme selv om du vil kjøpe en flaske vin eller en boks øl til søndagstacoen, sier han til Sveriges Radio

