FUNNET: Suzanne Eaton ble sist sett 2. juli. Foto: Biotechnology Center of the TU Dresden

Forsker funnet død på Kreta: Politiet starter drapsetterforskning

Politiet på den greske ferieøya mener amerikanske Suzanne Eaton (59) døde i en kriminell handling.

Det sier den offentlige tjenestemannen Antonis Papadomanolakis til nyhetsbyrået AP. Det er han som leder arbeidet med å finne ut hvordan forskeren døde.

59 år gamle Suzanne Eaton, som ledet en forskningsgruppe i selskapet Max Planck Institute, var på Kreta i forbindelse med en konferanse. Hun hadde vært savnet i nesten en uke da hun mandag kveld ble funnet død i en forlatt bunker fra andre verdenskrig.

Suzanne Eaton skal ha vært en ivrig løper, og en av teoriene var tidlig at hun hadde søkt skygge og falt om på løpetur. Onsdag sier imidlertid politiet på Kreta at de har igangsatt drapsetterforskning.

FUNNET DØD: En politimann og en brannmann arbeider tirsdag i området der Suzanne Eaton ble funnet død mandag kveld. Foto: Makis Kartsonakis, Reuters

Ifølge Papadomanolakis er det sannsynlig at hun døde ikke lenge etter at hun sist ble sett.

– Det eneste vi kan si nå er at døden inntraff som et resultat av en kriminell handling. Vi kan ikke gå ut med andre detaljer nå, siden dette er en pågående etterforskning, sier Papadomanolakis.

Funnet inne i tunnel

Drapsetterforskere fra Athen er på plass for å bistå det lokale politiet. Ifølge ABC og CNN mener politiet at Suzanne Eaton ble kvalt.

Forskeren ble funnet inne i bunkeren fra andre verdenskrig etter en massiv leteaksjon. Da hadde hun vært savnet i seks dager. Ifølge BBC er bunkeren hun ble funnet i et system av huler laget av Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

Nikolaos Papaleonidas i det lokale brannvesenet ledet søkene etter forskeren da hun var savnet, og forteller til AP at hun ble funnet inne i en tunnel.

– Det var ikke vanskelig å få kroppen ut, men det var et resultat av intens leting. Tunnelen var rundt hundre meter unna en landevei, sier han.

Stedet ligger rundt 10 kilometer unna Eatons bosted på Kreta, ikke langt fra havnebyen Chania.

– Veien som leder til der kvinnen ble funnet er av sement og i et område med mange villaer turister pleier å bo i. Det er også et område mange turister liker å gå, sa varaordføreren for det populære turistområdet Platanias vest for Chania, Konstantinos Beblidakis, i en pressemelding tirsdag, ifølge ABC.

– Elsket av oss alle

Eaton var forskningsleder ved instituttet Max Planck og professor ved bioteknologi-senteret det tekniske universitetet i Dresden.

– Vi har fått informasjon om at kroppen som ble funnet i en hule mandag kveld er Suzanne Eatons, skriver instituttet Max Planck i en uttalelse onsdag, og legger til:

– Vi vil alltid huske den ekstraordinære forskeren og hvor omsorgsfull og dedikert hun var overfor familie og venne. Hun var elsket av oss alle. Vi kan ikke tro denne sjokkerende og forferdelige tragedien.

Publisert: 11.07.19 kl. 02:07