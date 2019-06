To alvorlig skadet etter at bygning kollapset i Wien

Politiet mistenker at en gasseksplosjon står bak bygningskollapsen i hjertet av den østerrikske hovedstaden onsdag.

Oppdatert nå nettopp







Politiet i Wien bekrefter hendelsen, og sier at det trolig er en gasseksplosjon som inntraff ved 16.30-tiden lokal tid i gaten Pressgasse. Ifølge Kronen Zeitung skal det være to bygninger som har kollapset, hvorav et er en boligbygning.

Minst to personer er alvorlig skadet og ytterligere ti personer har mindre skader, opplyser politiet. Det er iverksatt evakuering på stedet og en rekke gater i og rundt skadestedet er avstengt.

Ifølge ambulansetjenesten i byen er det ikke meldt om dødsfall. Det er et stort krater i fasaden av bygningen, skriver Reuters.

KOLLAPS: En bygning har delvis kollapset i sentrum av Wien. Ifølge politiet er minst fire mennesker alvorlig skadet. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Norske Mats Benestad jobber på den norske ambassaden i Wien, og bor rundt 800 meter fra de kollapsede bygningene.

– Vi var på takterrassen da vi hørte et enormt smell. Røyken var borte på få minutter, sier Benestad til VG.

SMELL: Mats Benestad bor en liten kilometer fra gaten der bygningen kollapset. Bildet er tatt like etter smellet. Foto: Mats Benestad

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 26.06.19 kl. 17:54 Oppdatert: 26.06.19 kl. 18:32