DU VIL SE: Under et møte med Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag, ville ikke Trump svare direkte på om nedskyting av en amerikansk drone kom til å få konsekvenser for Iran. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Ekspert om USA og Iran-konflikten: Iran tror USA bløffer

Torsdag skjøt Iran ned en amerikansk drone. Landene krangler om det skjedde i eller utenfor iransk territorium. Norsk ekspert mener det er en krigserklæring dersom det skjedde over internasjonalt farvann.

I en TV-sendt tale torsdag omtalte general Hossein Salami nedskytingen som «en klar beskjed til USA». Generalen sa videre at Iran ikke ønsker krig med noe land.

Også USA bekrefter at en drone er skutt ned, men de to landene er uenige om hvorvidt deg skjedde i iransk luftrom eller ikke.

– Å skyte ned en amerikansk drone i internasjonalt farvann er en krigserklæring, så det man forventer er et militært motsvar – noe amerikanerne ikke nødvendigvis har lyst til, sier NTNU-professor Jo Jakobsen, ekspert på internasjonal politikk.

– Risiko for krig

USAs president Donald Trump, som altså mener at dronen befant seg i internasjonalt luftrom, skrev på Twitter litt etter klokken 16.00 norsk tid at Iran gjorde en «stor tabbe».

Torsdag kalte Trump inn til et møte i Det hvite hus for å diskutere hendelsen. Blant de inviterte er både republikanske og demokratiske politikere, deriblant fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan og arméminister Mark Esper, skriver NTB.

Etter møtet sa demokratenes leder i senatet Chuck Schumer at han fryktet Trump skulle «rote seg inn i en krig» med Iran, ifølge Reuters.

– Jeg sa til presidenten at slike konflikter har det med å eskalere.

Hendelsen er den siste i en serie provokasjoner fra Iran rettet mot USA og USAs allierte. Trump gikk ut på Twitter i mai og advarte Iran mot ytterligere trusler:

– Hvis Iran vil slåss, vil det offisielt bli slutten på Iran. Aldri kom med trusler mot USA igjen, skrev presidenten.

– Det er en risiko for krig, men den er ikke nødvendigvis veldig høy ennå. Det iranerne ser ut til å gamble på er at amerikanerne egentlig bløffer når de går så hardt ut som de har gjort tidligere, sier Jakobsen til VG.

Trump: – Føler det var en tabbe

Under et møte med Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag uttalte Trump at han trodde det var en blemme fra Irans side å skyte ned dronen.

– Jeg har en følelse av at – og jeg kan ta feil [ ...] – men jeg har en følelse av at det var en tabbe gjort av noen som ikke skulle ha gjort det de gjorde, sa Trump.

Jakobsen mistenker at dette er et forsøk på å komme seg ut av det som er en veldig kinkig situasjon.

– Det virker som det er en måte å komme seg unna midlertidig. Det sitter fryktelig langt inne å bruke militære våpen. Det virker jo som det er sånn Iran tolker det. Iranerne tolker nok egentlig amerikanerne som bløffmakere. De tror ikke USA er villig til å svare militært. De gambler på det, sier professoren.

Under møtet med Trudeau ble Trump spurt direkte av en reporter hvorvidt USA hadde tenkt å foreta seg noe i forbindelse med nedskyting av dronen. Trump ga ikke et tydelig svar.

– Det vil du se [ ...]. Jeg mener, åpenbart, du vet, vi kommer ikke til å snakke så mye om det. Du vil se. De gjorde en stor feil, svarte presidenten.

KAN BLI KRIG: Ekspert på utenrikspolitikk Jo Jakobsen mener det er en mulighet for krig mellom USA og Iran, men at de to partene trolig ikke vil at det skal gå så langt. Foto: Privat/NTNU

Vil ta beviser til FN

Til Tross for Trumps uttalelser fastholder Iran at dronen som ble skutt ned befant seg i iransk luftrom. Irans utenriksminister Javad Zarif skriver blant annet på Twitter at Iran ikke søker krig, men at de vil beskytte sine luftrom, hav og landområder.

Han ønsker en uavhengig gransking.

– Vi skal ta denne aggresjonen til FN og vise at USA lyver om at dronen befant seg i internasjonalt farvann.

Jakobsen tror dette er en bevisst strategi fra Irans side for å kunne gjøre om på de økonomiske sanksjonene fra USA.

– De har evne til å skape enorme problemer for USA og allierte og verdensøkonomien, rett og slett for å presse amerikanerne til forhandlingsbordet for å lette de økonomiske sanksjonene, sier han.

Amerikanerne har også gitt Iran skylden for angrepene mot to tanskip i Omanbukta forrige uke. Her er videoen de mener beviser det:

Publisert: 21.06.19 kl. 02:44