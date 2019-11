VALGETS KVAL: 12. desember går britene til valgurnene. Statsminister Boris Johnson har nok bestemt seg. Foto: STR / EPA

Valget i desember: Hundretusenvis av briter kan være forhindret fra å stemme

Tidspunktet for nyvalget i Storbritannia gjør at mange briter ikke vil være registrert som velgere der de skal stemme.

– Å si at det er en trussel mot demokratiet er kanskje å ta litt hardt i, men det illustrerer utfordringene med at demokratiet må virke godt og likt for alle, sier professor Ron Johnston ved University of Bristol til VG.

Årsaken er en spesiell og langsom måte å oppdatere listen over alle som har rett til å stemme i et distrikt, forklarer han.

Må bekrefte

Velgerlistene oppdateres hver høst. På sensommeren blir husholdningen kontaktet, og må gi beskjed om hvor mange som er stemmeberettiget. Er de allerede registrert, blir alt som før. Er de ikke tidligere registrert på denne adressen, blir de kontaktet med direkte spørsmål om å bekrefte.

Listen skrives ut i desember, men trer ikke i kraft før i februar året etter. Det betyr at listen som brukes ved valget 12. desember, er ett år gammel.

MOT: Motstandere av brexit protesterte i London etter at det ble kjent at det blir nyvalg 12. desember. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Folk som ikke selv har registrert seg i nytt valgdistrikt, og de som har fylt 18 år og blitt stemmeberettigede siden sist, er blant dem som ikke vil være på årets liste.

Johnston anslår at nær 400 000 briter flytter hvert år, de færreste tar initiativ til å registrere seg i ny valgliste.

Blant dem som kan bli hardest rammet, er studentene. De aller fleste av dem som fylte 18 år i 2019, var sannsynligvis registrert på sine foreldres adresse i fjor. Mange av dem vil nå befinne seg på universiteter i andre distrikter. Bortsett fra Oxford og Cambridge, vil de fleste universiteter ikke ha startet ferien 12. desember, skriver The Conversation.

UNGE: Særlig unge mennesker har sagt de mener avgjørelsen om å forlate EU er feil. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Unge vil bli i EU

De unge er en spesielt interessant gruppe, særlig for opposisjonspartiene, under dette valget, ifølge The Guardian.

74 prosent av studentene har i en undersøkelse sagt at de mener Storbritannia gjorde en feil da de i 2016 stemte for å forlate EU. Siden folkeavstemningen har tre årskull som var for unge til å stemme i 2016, entret universitetene.

Over halvparten av studentene har oppgitt at de er villige til å stemme taktisk for å oppnå det brexit-resultatet de ønsker. De vil at Storbritannia skal forbli i EU.

Det er ikke for sent for dem som er registrert på feil velgerliste, men det vil kreve en snarlig egeninnsats: Manuelt å registrere seg på riktig velgerliste før 26. november, eller søke om å få stemme et annet sted enn der du er folkeregistrert.

