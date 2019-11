INNELÅST: Politiet slo hardt ned på demonstranter som forsøkte å forlate det polytekniske universitetet i Hongkong mandag. Foto: TYRONE SIU / X02605

Kina-forsker: Uvanlig spent situasjon i Hongkong

Et universitetsområde har de siste dagene blitt en slagmark for konflikten mellom politiet og demonstranter i Hongkong. – Nå er det hardt mot hardt, sier Kina-forsker Hans Jørgen Gåsemyr til VG.

Konflikten mellom politi og demonstranter i Hongkong har eskalert de siste dagene etter at politiet omringet det polytekniske universitetet i Hongkong og sperret inne flere hundre demonstranter og studenter.

Demonstranter, rustet med brannbomber, pil og bue og murstein, har de siste dagene forskanset seg på universitetsområdet.

I morgentimene mandag omringet bevæpnet politi universitetet, og brukte tåregass, gummikuler og vannkanoner mot personer som forsøkte å flykte.

Demonstrantene frykter at politiet ikke ønsket å roe ned situasjonen, men heller å sperre inne flest mulig på for så å arrestere dem.

Kina-forsker ved Universitetet i Bergen og ved NUPI (Norsk Utenrikspolitiske Institutt), Hans Jørgen Gåsemyr, sier situasjonen i Hongkong er uvanlig anspent.

– Nå er det hardt mot hardt, sier Gåsemyr til VG.

FORSØKER Å RØMME: Demonstranter forsøker å rømme fra det omringede polytekniske universitetet i Hongkong ved å ta seg ned til en motorvei ved hjelp av tau hengende fra en bro. Foto: YE AUNG THU / AFP

Vilje til vold

Han viser til at det er tradisjon for politiske demonstrasjoner i Hongkong, og at politiet har hatt et godt rykte på seg for å vise tilbakeholdenhet.

At det de siste seks månedene har blitt en vilje til å ty til vold og bruke radikale demonstrasjonsmidler, og at politiet svarer med sterke maktmidler, er høyst uvanlig.

– Det er blitt et ekkokammer hvor vedvarende demonstrasjoner med radikale elementer har ført til at politiet viser større vilje til å nedkjempe og forebygge. Hvem som hausser opp hvem, vil ikke jeg svare for, men det er ingen tvil om at myndighetene ikke har klart å bremse utviklingen, men heller kommet med tiltak som har eskalert situasjonen ytterligere, sier forskeren.

ESKALERER: Politiet arresterte en demonstrant utenfor det polytekniske universitetet i Hongkong på søndag. Foto: MIGEUL CANDELA / EPA

Konflikten blusset i sommer opp da den politiske ledelsen i Hongkong ville innføre en lov som åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, og siden har det vært flere sammenstøt mellom demonstranter og politi.

– Lovforslaget vekket stort engasjement, men misnøyen er også knyttet til flere spørsmål om Hongkongs fremtid, politisk ledelse og økonomisk utvikling. Det er ulike saker som engasjerer ulike grupper, og noen er mer villig til å ta radikale grep enn andre, sier Gåsemyr.

Ifølge BBC er demonstrantene unge, og det skal være flere tenåringer og ungdomsskoleelever blant dem som er sperret inne på universitetet.

Gåsemyr sier det er vanskelig å fastslå hvilke grupperinger som står bak demonstrasjonene på det polytekniske universitetet, men at mange unge og studenter er frustrerte over utviklingen i Hongkong.

– Se for deg at folk i 20-årene sliter med å komme inn i bolig- og jobbmarkedet i Oslo, så kan du multiplisere det et par ganger for å se hva som er situasjonen i Hongkong. Mange unge har forsvinnende lite tillit til sittende politisk ledelse. De er sinte, engasjerte og mange virker villig til ofre mye, sier Gåsemyr.

OPPRØRSPOLITI: Politiet har gått til angrep på demonstranter med tåregass, gummikuler og vannkanoner. Foto: Ng Han Guan / AP

Hongkong er en del av folkerepublikken Kina, men har et delvis selvstyre. Det vil si at Hongkong har sitt eget rettsvesen og egen lovgivende forsamling, noe som gjør at Hongkong har vesentlig større presse- og ytringsfrihet enn Kina. Men det er fremdeles Kina som styrer over Hongkongs forsvars- og utenrikspolitikk.

Dersom Hongkong selv ikke klarer å rydde opp i den stadig eskalerende situasjonen, kan Fastlands-Kina gripe inn for å skape ro og orden.

UVANLIG SPENT SITUASJON: Det mener kinaforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Universitetet i Bergen og NUPI. Foto: Christopher Olssøn

Under en pressekonferanse i Beijing sa Geng Shauang, talsmann for den kinesiske utenriksministeren, at man ikke måtte undervurdere Kinas vilje til å beskytte sin suverenitet og Hongkongs stabilitet.

– Fastlands-Kina vil ikke nøle med å gripe inn hvis Hongkongs fremtid er truet, men vi er ikke der nå. Det er nok en siste utvei for Beijing, sier Gåsemyr.

Han sier at Kina ser seg tjent med at Hongkong er styrt på en annen måte enn Fastlands-Kina, men at Hongkong, sett fra Beijing, må utvikle seg på en måte som er i tråd med Kinas interesser.

BRANNER: En demonstrant ser ut over en brann ved det polytekniske universitetet i Hongkong. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / X02943

Amerikanske interesser

På andre siden av kloden, i USA, fordømmer amerikanske myndigheter det de mener er uberettiget bruk av makt og ber Kina beskytte Hongkongs frihet. Før helgen ble det amerikanske senatet enig om å hurtigbehandle et lovforslag til fordel for demonstrantene i Hongkong.

– Siden USA er i en handelskrig med Kina, er det vanskelig å si hvor mye skyldes at amerikanske politikere er interesserte i Hongkong eller om de bare vil markere seg overfor folkerepublikken Kina. Det er et artig paradoks i dagens bilde, at USA kan uttrykke en så stor enighet om et annet lands politiske konflikt men vise så lite evne til å enes om sin egen, sier Gåsemyr.

