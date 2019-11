ROJ-LEIREN: En IS-kvinne går i Roj-leiren med sine to små barn. Bildet er fra mars i år. Foto: AHMED MARDNLI / EPA

Belgia pålagt av retten å hente hjem IS-kvinne og to barn

Den belgiske staten har fått 75 dager på seg til å hente hjem en 23 år gammel IS-kvinne og hennes to barn fra Syria.

Tingretten i den belgiske hovedstaden Brussel har pålagt staten å sørge for at en 23 år gammel IS-kvinne sendes tilbake til til Belgia, av hensyn til barnas beste. Det sier hennes advokat Nicolas Cohen, ifølge The Brussels Times.

– Ifølge dommen har barna en subjektiv rett til beskyttelse fra den belgiske staten. Både mor og barn har rett til beskyttelse mot inhuman og nedverdigende behandling, og de har rett til konsulær bistand, sier Cohen.

– Det er usikkert om dette vil skape juridisk presedens, men det er en bindende kjennelse. Fra et juridisk synspunkt er det en stor seier, fortsetter advokaten.

Samme leir som norsk kvinne

Kvinnen befinner seg i leiren Roj i Syria, samme leir som den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi og hennes tre år gamle sønn. Fire andre norske IS-kvinner, med til sammen fem barn, sitter i leiren al-Hol, og én av disse kvinnene har en sønn som er svært syk.

Den belgiske IS-kvinnen fulgte sin radikaliserte far til Syria i 2015, men skal ha angret og har fortalt belgiske medier at hun ønsker å la seg straffeforfølge i Belgia.

Retten hadde tatt i betraktning at seks foreldreløse barn allerede var hentet hjem. To andre belgiske kvinner har fått sine ønsker om å bli hentet hjem avvist av retten.

– Bør dømmes i regionen

Den belgiske staten har tidligere sagt at kun barn under ti år skal repatrieres, mens voksne IS-medlemmer ikke skal få hjelp til å vende tilbake, og heller bør straffeforfølges i regionen.

Den norske regjeringen har sagt det samme: Barn skal prioriteres, mens voksne IS-kvinner ikke skal få hjelp til å hentes hjem, har statsminister Erna Solberg forklart i VG.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

I Norge har det vært en heftig politisk debatt om de norske IS-kvinnene. Stortinget stemte nylig nei til et forslag fra MDG om å hente moren til den syke gutten hjem, sammen med hennes to barn. Samtidig har et flertall på Stortinget oppfordret regjeringen til å jobbe for at alle barn kan hentes hjem.

Belgia har et mye større antall personer med belgisk statsborgerskap som fortsatt er i Syria enn Norge: Så mange som 55 voksne og 69 barn.

FULL OVERSIKT: Dette er Norges arv etter IS

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna sier til VG at hun håper at den belgiske kjennelsen får konsekvenser også i Norge.

– Det er trist om det også i Norge må en rettskjennelse til før Solberg tar ansvaret sitt for disse barna og får dem hjem, sier Lange til VG.

– Retten slår fast at både mor og barna har rett til å bli beskyttet mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Og at både mor og de to barna har rett til konsulær hjelp fra myndighetene, fortsetter Lange.

Nei til pågripelse

Redd Barna har stått i bresjen for en kampanje om at norske myndigheter også bør hente IS-kvinner hjem sammen med sine barn.

– Alle relevante faginstanser er enige med oss, vi har ikke klart å finne hverken barnefaglige eller juridiske eksperter som mener noe annet, sier Lange.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt at norsk påtalemyndighet kan begjære en utlevering av norske IS-kvinner, men torsdag sa Borgarting lagmannsrett nei til å begjære pågripelse av den norske IS-kvinnen med en syk gutt.

Hør VGs intervju med IS-kvinnen i TV-klippet under: Hevder hun ble holdt i Syria mot sin vilje; vil gå rett i fengsel dersom hun og barna hentes hjem:

