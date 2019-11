STUET SAMMEN: Over fem tusen IS-fanger er presset inn i Hasakeh-fengslet. nord i Syria, ikke langt fra grensen til Tyrkia. Foto: FADEL SENNA / AFP

IS-fanger: - Har rettigheter etter internasjonal rett

– Selv om de har begått de grusomste handlinger kan vi ikke mishandle dem som en slags hevn for det de har gjort, sier generalsekretær i Amnesty, Jon Peder Egenæs.

Nå nettopp







Han mener at de rundt 5000 fangene som holdes i Hasakeh i Syria, skal behandles som krigsfanger selv om de er kriminelle terrorister. VG skrev mandag om de brutale forholdene i fengselet, hvor tusenvis av IS-jihadister er stuet samme som kveg. Voksne menn og unge gutter.

IKKE HEVN: - Trass i grusomhetene det er mistenkt for å ha begått, skal de ikke selv mishandles, sier generalsekretær Jon Peder Egenæs i Amnesty. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sanitære forhold

– De skal ha samme rettigheter og de må kunne få sone under bedre sanitære forhold enn de som VG beskriver. Og barna, uansett hva det har måttet være med på, skal behandles som ofre for krigshandlinger, sier Egenæs.

– Etter internasjonal rett er det helt klart at disse fangene har rettigheter, sier jurist i folkerett, Mads Harlem. Foto: Frode Hansen

Folkerettsjurist Mads Harlem sier til VG:

– Man bør ikke si at disse fangene befinner seg i et juridisk ingenmannsland. For selv om ingen regler følges har de åpenbart rettigheter etter internasjonal rett, både med hensyn til deres fysiske og juridiske behandling.

Han sier at i følge internasjonal rett har partene i en konflikt rett til å internere personer som utgjør en sikkerhetstrussel.

– Dessverre har verdenssamfunnet ikke klart å bli enige om de nærmere juridiske rammene for slik sikkerhetsklarering, sier Mads Harlem.

Internasjonal presse har besøkt IS-fengselet i Hasakeh og artiklene dokumenterer at fangene soner under umenneskelige forhold.

– Fangene har null kontakt med omverdenen. Det får bare se solen om de sendes til sykestua, sier fengselsdirektøren, Serhat, til AFP.

Ønsker seg hjem

TRANGT: Tilsammen skal det befinne seg over 12 000 IS-fanger i syriske fengsler. Her i Hasakeh soner 5 000 IS-krigere. Foto: FADEL SENNA / AFP

Aseel Mathan, en 22-åring fra Wales forteller at da han var 17 år gammel lot han seg overtale av storebroren til å følge den nå drepte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi, og kjempe for «kalifatet».

Broren døde under kampene om Mosul i Irak. Selv overga Aseel Mathan seg etter kampene i den siste IS-byen Baghouz, i mars 2019.

– Jeg ønsker meg bare ut av dette fengselet, tilbake til Storbritannia og til familien min, sier den unge briten.

Publisert: 05.11.19 kl. 12:44







Mer om