Anklaget for å være Assads menn: Utga seg for å være flyktninger i Tyskland

I februar arresterte tysk og fransk politi to menn som de mener tilhørte Assads fryktede sikkerhetspoliti. Mennene utga seg for å være flyktninger, men skal ha blitt gjenkjent av angivelige ofre på gaten i Berlin.

Tirsdag ble det kjent at Tyskland har tiltalt de to syrerne for forbrytelser mot menneskeheten. Ifølge tiltalen skal de ha beordret tortur av tusenvis av fanger i syriske fengsler.

Rettssaken, som er berammet i 2020, er den første som innledes mot høyerestående medlemmer av Syrias Bashar al-Assads regime. Tyskland benytter en paragraf i internasjonal lov, som gjør det mulig å rettsforfølge mistenkte selv om de selv, ofrene og forbrytelsen fant sted i et annet land.

ASSAD: Syrias president Bashar al-Assad besøker sine styrker i Idlib provinsen i oktober i år. Foto: Sana Sana / X01280

Det er særlig viktig fordi Kina og Russland har nedlagt veto mot at Assad kan stilles for den internasjonale krigsforbryterdomstolen. Lignende saker skal være anmeldt i Østerrike og Sverige, skriver The Guardian.

En av de tiltalte skal ha ledet sitt eget fengsel i nærheten av Damaskus. Ifølge aktor skal minst 4000 mennesker blitt torturert under avhør av hans menn i 2011 og 2012. Det skal ha blitt brukt elektriske sjokk, henging i håndledd fra tak, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Ifølge tiltalen døde mange under avhør, og den antatte offiseren er tiltalt for 59 drap.

MERKET: En syrisk mann viser merker etter tortur etter at han ble løslatt fra regimets fengsel i Aleppo i 2012. Han knyttes ikke til denne saken. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN / AFP

Den andre tiltalte skal ha vært en underordnet av den første. Han er tiltalt for sin rolle i å slå ned det fredelige opprøret i Damaskus, og bortføring og tortur av minst 30 mennesker høsten 2011. De to tiltalte forlot Syria i 2013, og ankom Tyskland som flyktninger i henholdsvis 2014 og 2018.

Ifølge Syrian Network for Human Rights (SNHR), er fortsatt 143.000 kvinner, menn og barn forsvunnet med makt i Syria. Ifølge organisasjonen ble 89 prosent arrestert av Assads styrker, mens de resterende er tatt av islamistiske grupper og kurdiske styrker, skriver den danske avisen Berlingske.

Over 1000 mennesker skal ha blitt anholdt bare de siste tre måneder.

Etter USAs tilbaketrekning fra det nordøstre Syria, råder Assad for første gang siden borgerkrigen begynte, over nesten hele det syriske territorium igjen.

UT: Et amerikansk kjøretøy i nordøstre Syria i oktober i år. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Publisert: 31.10.19 kl. 11:41 Oppdatert: 31.10.19 kl. 11:57







