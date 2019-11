BETENT SITUASJON: Et militsmedlem står vakt ved stedet for det israelske rakettangrepet. Foto: Mohammed Salem, Reuters

Militsleder drept i israelsk luftangrep

Israels militære sier de har utført et luftangrep mot en bolig i Gaza og at de har drept en av de militære lederne for gruppen Islamsk jihad tirsdag, skriver NTB.

Ifølge helsemyndighetene i Gaza ble en annen person også drept og to andre skadd.

Gruppen, som ifølge Reuters støttes av Iran, bekrefter at det er deres leder Baha Abu Al-Ata som er drept, og de varsler i en uttalelse hevn mot Israel.

De avfyrte like etter angrepet en rekke raketter mot Israel, men det har foreløpig ikke kommet meldinger om skadede, men lokale medier melder om at de har falt nær flere bolighus.

Palestinske sikkerhetskilder sier flere eksplosjoner kunne høres på Gazastripen, da raketter avfyrt mot Israel ble skutt ned av landets rakettforsvar, skriver NTB.

Ifølge den israelske avisen Haaretz har det gått flere alarmer sør i landet, også så langt nord som Tel Aviv.

Avisen Times of Israel melder at skoler i områdene mellom Gaza og Tel Aviv holdes stengt tirsdag.

Hamas sier i en uttalelse av Israel må holdes ansvarlig for eskaleringen i situasjonen.

Skytingen bekreftes også av den israelske hæren, som sier de nå venter flere dager med kamper.

Publisert: 12.11.19 kl. 06:58 Oppdatert: 12.11.19 kl. 07:09