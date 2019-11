RYDDER OPP: Atle Leikvoll (i midten), leder den regjeringsoppnevnte brexit-task force gruppen. Foto: Hallgeir Vågenes

De skal redde Norge fra brexit-kaos

I to år har har en tverrfaglig gruppe møttes månedlig i utenriksdepartementet, for å prøve å redde Norge fra et brexit- kaos. Nå må beredskapen utsettes ytterligere.

– Vår jobb er å være forberedt på alle alternativer som kan oppstå når Storbritannia forlater EU, enten det er med eller uten avtale, forteller leder for det regjeringsoppnevnte brexit task-force, diplomaten Atle Leikvoll.

Det hadde de klart, både innenfor den første og den andre tidsfristen. Men det er ingen tid til å hvile på laurbærene.

– Nå begynner den virkelig store jobben, sier Leikvoll.

AVTALER: Leder i brexit task-force gruppen har ledet arbeidet med en rekke bilaterale avtaler mellom Storbritannia og Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

Frykten har vært, og er, at britene kan komme til å forlate EU uten en avtale. Uten en bilateral avtale med Storbritannia da, kunne man risikert at de 20 000 nordmennene i Storbritannia og de 15 000 britene i Norge, måtte reise hjem. Studenter måtte avbryte studier, fly måtte søke om å få lande og varer kunne blitt ilagt toll og avgifter. For å nevne noe.

De børster nysnø av klærne og og presser seg inn i det litt for trange møterommet i UD. 20–30 personer fra alle departementene, og noen ekstra med spesialkompetanse innenfor forskjellige felt. Utenfor står brettene med rekesmørbrød stablet i høyden. Det kan ta tid å løse brexit-floker.

ORDNET: Midlertidige avtaler er inngått om borgerrettigheter, handel, sjø mat og tollfrihet. Foto: Janne Møller-Hansen

– Vi har fått til avtaler som sikrer borgernes rettigheter og handel med varer, vei- og flytransport. Avtalen om fiskeri varer bare ut 2019, men vi skal nok klare å forlenge den. Nå begynner det langsiktige arbeidet mot hvordan vårt forhold til Storbritannia skal være i fremtiden, eter at overgangsperioden med EU er over.

Norges håp er at vi kan få på plass mest mulig av det fremtidige forholdet i løpet av overgangsperioden. Forhandlingene med EU kan ikke starte før britene faktisk har forlatt unionen, sannsynligvis 31.januar 2020. Da er store deler av den to år lange overgangsperioden frem til desember 2020, allerede spist opp av utsettelser.

– Det er mange områder som skal forhandles, vanskelige spørsmål som skal løses, før avtaler skal signeres og godkjennes i alle EU-landenes parlamenter. Det er neppe gjort på et år.

HVA SKJER: Brexit er utsatt til 31. januar 2020. 12. desember går britene til valg. Foto: Klaudia Lech

– Å bli ferdige med alt vil nok ta mange år, men spørsmålet er hvor mye som kan forhandles ferdig innen overgangsperioden. Jeg tenker vi vet litt mer om det om et halvt års tid, spår Leikvoll.

Overgangsperioden kan forlenges en gang, med inntil to år. I den tiden vil EU og Storbritannia ha samme forhold som før, mens de forhandler om hvordan fremtidens avtaler blir.

For Norge blir alt som har med økonomi og handel de viktigste områdene å sikre gjennom forhandlinger. Vi ønsker et så tett forhold til Storbritannia som mulig, sier Atle Leikvoll.

