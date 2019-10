MULIG VINNER: Mange mener Greta Thunberg kan får Nobels fredspris for sitt enorme engasjement for klima- og miljø saken. Foto: Mattis Sandblad/VG

Nobels fredspris: Greta Thunberg og kongevenn blant favorittene

En svensk 16-åring, en venn av kong Harald eller FNs matvareprogram. De er alle hete kandidater til å bli årets vinner av Nobels fredspris.

Greta Thunberg blir av mange omtalt som en opplagt kandidat til bli tildelt den gjeveste av Nobelprisene. Thunberg er på toppen av bookmakernes liste over vinnerkandidater.

– Jeg vil ikke utelukke at det i år kan bli en delt pris mellom Greta Thunberg og organisasjonen «Youth for Climate Action», sier Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, til VG.

Unge fredsaktivister

Instituttet for fredsforskning, PRIO, har også unge mennesker som sterke kandidater til å få årets fredspris.

– Vi tror unge fredsaktivister som Libyas Hajer Sharief, somaliske Ilwad Elman og Hongkong-aktivisten og i dag politikeren Nathan Law Kwun-chung, hver på sin måte representerer fremtiden i sine respektive land. Derfor holder vi en knapp på at Nobelkomiteen finner disse som verdige fredsprisvinnere, sier direktøren på PRIO, Henrik Urdal.

Han mener også at «Journalister uten grenser» og «International Rescue commitee» kan komme til å bli lest opp som mottagere av fredsprisen når lederen for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen, proklamerer vinneren fredag formiddag klokken 11.00

KANDIDAT: Prio-direktør Henrik Urdal sier somaliske Ilwad Elman er en mulig fredsprisvinner-kandidat. Her avbildet i 2013. Foto: Farah Abdi Warsameh / AP

En outsider og en veldig overraskende vinner vil være den brasilianske sjaman for Yanomami stammen i Amazonas regnskogen, Davi Kopenawa.

– Han har siden sent på 1970-tallet vært talsmann for, og drevet en konsistent kamp for gjenoppretting av balansen i naturen for store områder i Amazonas, sier rådgiver i Regnskogfondet, Lars Løvold.

Ifølge Løvold har Davi Kopenawa i flere tiår vært i møter med verdensledere og politikere for å overbevise dem om urbefolkningenes rett til å leve et alternativt liv til den vestlige sivilisasjonens utnyttelse av naturen.

Kongen i regnskogen

AMAZONAS-KONGE: I løpet av sitt firedagers opphold hos yanomamiene i Amazonas fikk kong Harald et unikt innblikk i indianernes kultur og levesett. Foto: Regnskogfondet Norge/ISA Brasil

– Jeg var med da kong Harald var på besøk i Yanomami stammens territorium i 2013, et jungelområde på størrelse med Portugal. Kongen og sjaman Davi kom veldig godt overens under besøket, sier Lars Løvold.

Etter det VG forstår har FNs matvareprogram ved flere anledninger tidligere vært diskutert som en verdig vinner av Nobels fredspris, uten at organisasjonen som holder liv i over 90 millioner mennesker i 80 land, har nådd helt til topps.

Sjefen for WFP, amerikaneren David Beasley, ble i sommer intervjuet av VG og fortalte da i detalj hvordan organisasjonen med enkle midler har klart å få afrikanske landsbyer til å dyrke jorden på en måte som gjør dem selvforsynte og uavhengige av hjelp utenfra.

– Men for å for å få til dette, trenger vi økt økonomisk støtte fra verdens rike nasjoner, sa Beasley da han var i Oslo i juni.

MULIG KANDIDAT: FNs matvareprogram er også nevnt som en mulig kandidat, her er lederen David Beasley. Foto: SALVATORE DI NOLFI / KEYSTONE

– Det kan godt være at i et beite av jevne kandidater hvor ingen skiller seg spesielt ut, så kan FNs matvareprogram, WFP få prisen for det man kan kalle lang og tro tjeneste, sier Sverre Lodgaard.

NUPI-forskeren vil også fremholde at Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali kan være kandidaten Nobelkomiteen mener har gjort seg best fortjent til årets fredspris.

– Abiy er en liberal reformator i Etiopia, han fikk til en fredsløsning med Eritrea som gjorde slutt på en 20 år lang krig. Det har ført til økt handel og økonomisk samkvem på Afrikas horn, og skapt større muligheter for hele regionen, sier Sverre Lodgaard.

