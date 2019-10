ENORM: Pytonslangen er den nest største som noen gang er blitt fanget i Florida. Foto: Florida Fish and Wildlife Conser

Gigantisk pytonslange fanget i Florida

Slangen var over fem og en halv meter lang og veide rundt 44 kilo da den ble funnet.

Det var i slutten av september at Cynthia Downer og Jonathan Lopez var ute på tur i nasjonalreservatet Big Cypress i den amerikanske delstaten Florida.

Der snublet de ifølge CNN over en skapning som trolig ville fått de fleste andre til å løpe motsatt vei: En 5,58 meter lang og 44 kilo tung pytonslange.

Største slangen de har fanget

Både Downer og Lopez er medlem av Python Action-teamet til Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), et team som ble skapt for å fange tigerpyton i Sør-Florida.

Disse slangene hører nemlig egentlig ikke hjemme i delstaten, og finnes kun ute i naturen der som følge av at slanger i fangenskap har stukket av eller blitt sluppet fri.

Downer og Lopez fanget dermed slangen.

I en pressemelding skriver FWC at slangen er den største de har fanget noen sinne:

– Det er også den nest største pytonslangen som noen gang har blitt fanget i Florida. Å fange store, voksne hunnslanger er kritisk, fordi de kan øke slangebestanden med opptil 60 avkom hver gang de avler.

De skriver videre at de nå har fanget totalt 900 pytonslanger i Florida.

Publisert: 07.10.19 kl. 07:31







