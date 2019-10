MÅ STRAFFES: President Donald Trump raser mot leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, og Adam Schiff, lederen for etterforskningskomiteen i Representantens hus. Foto: JIM WATSON / AFP / NTB SCANPIX

Trump langer ut mot Pelosi og Schiff: – Forræderi

USAs president Donald Trump beskylder demokrat-toppene Nancy Pelosi og Adam Schiff for forræderi.

Nå nettopp







Det skriver Trump på Twitter natt til mandag.

– Nancy Pelosi visste om alle løgnene og usannhetene til Adam Schiff har levert til kongressen og det amerikanske folket, skriver han, og henviser også til det han beskriver som ulovlige møter med varsleren og hans advokat.

– Det gjør Nervøse-Nancy like skyldig som Adam Schiff i grove forbrytelser, og til og med forræderi. Det betyr vel at de, sammen med alle deres sammensvorne, må stilles for riksrett umiddelbart, fortsetter han.

Bakgrunnen for bråket er en telefonsamtale Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Samtalen har fått demokratene i Representantenes hus til å innlede en prosess som kan føre til riksrett mot presidenten.

les også Pelosi om riksrett: – Vi hadde ikke noe valg

Dette er ikke det første angrepet fra Trump etter at riksrett-prosessen ble startet.

– Etter hvert som jeg lærer mer og mer, har jeg kommet til konklusjonen at det som skjer ikke er riksrett, det er et kupp, hvor meningen er å ta makten fra folket, skrev han på Twitter i forrige uke.

Publisert: 07.10.19 kl. 05:31







Mer om