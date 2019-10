Her er ødeleggelsene etter «Hagibis»-tyfonen

TOKYO (VG) Flom, tusenvis uten strøm og en rekke redningsaksjoner er resultatet etter tyfonens herjinger over den japanske øynasjonen lørdag.

Oppdatert nå nettopp







Den verste stormen på 60 år. Det var meteorologenes fryktede spådom før tyfonen «Hagibis» traff land lørdag. Så langt er 19 mennesker omkommet og 16 personen savnet i kjølvannet av stormen, mens 100 mennesker er meldt skadet i ulike deler av landet, skriver Kyodo News.

– Tyfonen har forvoldt enorm skade i store deler av det østlige Japan, sier en talsperson for myndighetene Yoshida Suga, skriver AP.

Redningsaksjoner iverksatt

376.000 mennesker er uten strøm, og 14.000 hjem mangler vann. Det er iverksatt en rekke redningsaksjoner i sentrale, østlige og nordøstlige deler av landet, som er preget av jordskred og høy vannstand.

Forsvarsdepartementet sier de har satt 27.000 i sving med redningsoperasjoner rundt om i landet.

Et av de hardest rammede prefekturene er Nagano, hvor Chikuma-elven har gått ut over sine bredder resultert i flom i flere boligstrøk. Helikoptre ble sett flyvende over området og båter ble tatt i bruk for å hente ut flomfaste fra sin bopel.

Det ble meldt om vannstander på opptil fem meter.

Norske Tanja i Japan: - Galskap i butikkene

HELIKOPTER-HJELP: Flere mennesker ble hentet ut fra sine hjem søndag etter at de var flomfast. Foto: KYODO / X01481

Oppryddingen i gang

VG er på plass i Japans hovedstad Tokyo, og lørdag var det ikke et eneste menneske å se i gatene. Tyfonen hadde med seg vindkast opptil 60 meter per sekund da den traff land. De ekstreme nedbørsmengdene beskrives som de største noensinne i områdene som er rammet.

Søndag kunne folk begynne å bevege seg ute igjen etter gårsdagens oppfordring om å holde seg innendørs i Tokyo.

Likevel er det fortsatt mye opprydningsarbeid som gjenstår, og fremdeles er en rekke mennesker evakuerte fra sine hjem som må ivaretas. På et tidspunkt lørdag var syv millioner anbefalt å evakuere fra sin bopel.

– Det er flere farer som truer, så faktum er at vi må være beredt. Vi må gjøre vårt beste. I disse tider kan krisen ramme oss når som helst, sier tidligere utenriksminister og politiker for det regjerende partiet LDP til den statlige nyhetskanalen NKH.

Departementet for infrastruktur og turisme melder blant annet om 48 jordskred og flom i 12 av landets prefekturer, samt at ni elver gikk over deres bredder.

Det var lenge fryktet og advart mot at tyfonen kunne nå samme nivå som den tropiske stormen i 1958, men utbygging og bedret infrastruktur har trolig forhindret større materielle og menneskelige skader. Stormen for seks tiår siden etterlot seg 1.200 døde og over en halv million flomrammede boliger.

Publisert: 13.10.19 kl. 11:03 Oppdatert: 13.10.19 kl. 18:31







Mer om