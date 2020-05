HURRA FRA SYDNEY: Cecilie Nilsen, Ingrid Berg Malvik og ektemennene Paul og Brad. Ingrid og Pauls to uker gamle sønn Marcus er også med på feiringen, i hjemmestrikket jakke fra bestemor. Foto: Privat

Måtte avlyse storfeiring i Sydney: – Vi koser oss, selv om det er litt spesielt i dag

SYDNEY (VG) I februar begynte Cecilie (32) og Ingrid (31) planleggingen av en storslagen 17. mai-fest for hundrevis av nordmenn i Australia. Så måtte hele feiringen – men ikke 17. mai-følelsen – avlyses.

– Gratulerer med dagen! Her spiser vi norsk mat, hører på Bjørn Eidsvåg og Postgirobygget og koser oss, selv om det er litt spesielt i dag, sier Cecilie Nilsen (32) fra terrassen til Ingrid Berg Malvik (31) i Sydney på nasjonaldagen.

Klokken 05.30 norsk tid er de allerede i god gang med eggerøre, røykelaks og vafler sammen med de australske ektemennene Brad og Paul, som har vært med som frivillige når Ingrid og Cecilie de siste årene har stelt i stand folkefest for nordmenn i den australske storbyen.

– Vi blir dratt inn i dette, ler Paul – men vi er glade for å være en del av det.

FJORÅRETS FESTKOMITÉ: Foran Operahuset på 17. mai i fjor. Foran fra venstre: Mette Golberg og Benedikte Gamst Rostad. Bak fra venstre: Jesse King, Ingrid Berg Malvik og Laurent Besnier. Foto: Privat

Som en del av 17. mai-komiteen i Sydney skulle Cecilie og Ingrid egentlig ha gjort om bykjernen til et Norge i miniatyr i dag, slik de pleier – med fellessang av nasjonalsangen, vaffelsalg og taler og leker for barna. Etterpå toger flere hundre dress- og bunadskledde nordmenn ned til byens største turistattraksjon Operahuset – med politieskorte.

– Det er kjempegøy å feire Norge og dele våre tradisjoner med andre nordmenn og australske venner av nordmenn for å vise dem hvordan vi feirer, snakke norsk og alt som er norsk, ting jeg kanskje ikke gjør så mye i hverdagen, sier Cecilie, som har vært bosatt i Sydney siden 2010.

VAFFELSTEKING: I fjor tilbrakte Ingrid og Cecilie kvelden før 17. mai med å steke 200 vafler som ble solgt i parken. Foto: Privat

I år ble det annerledes. Etter bare ett planleggingsmøte forsto komitémedlemmene at hele sulamitten måtte avlyses. I mars forbød Australia arrangementer med over 500 deltagere, og siden har reglene endret seg flere ganger. Fra og med fredag – to dager før 17. mai – ble det lov med fem gjester.

For de to 17. mai-entusiastene var det imidlertid ikke noe alternativ å avlyse feiringen helt.

– Nei, vi koser oss godt her nå, og så prøver vi igjen neste år. Om noe så blir det dobbel feiring!

