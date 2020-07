ANDRE BØLGEN: Belgia har gått inn i sin andre store bølge med coronavirus, etter landet klarte å kjempe ned den første i vår. Nå er det påbudt med masker på gaten i Brussel. Foto: JULIEN WARNAND / EPA Foto: JULIEN WARNAND / EPA

FHI: Belgia kan bli «rødt» i slutten av uken

Smitten i Belgia har skutt i været og gjennom helgen steg de langt over FHIs smittekrav.

FHI varsler nå at nordmenn som kommer hjem fra Belgia fra og med lørdag trolig må i ti dagers karantene. For landet vil farges «rødt» hvis denne trenden fortsetter.

– Nye innhentede tall viser at Belgia ligger på 27,5 nye tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene, og trenden går oppover. Derfor varsler vi allerede nå at Belgia kan komme til å bli markert som rødt i oversikten over land som krever karantene ved innreise til Norge, skriver overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Derfor blir det trolig «rødt»: FHIs smittekrav er at det skal være færre enn 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. Torsdag (da FHI gjorde reiseråd-vurderingen) lå de fortsatt på 16,4. Men innen reiserådene ble kunngjort fredag hadde Belgia gått over 20. Nå ligger Belgia ifølge FHI på 27,5. Og landet har fortsatt en stigende smittetrend, FHIs smittekrav er at det skal væresmittede per 100.000 innbyggere totalt de siste to ukene. Torsdag (da FHI gjorde reiseråd-vurderingen) lå de fortsatt på 16,4. Men innen reiserådene ble kunngjort fredag hadde Belgia gått over 20. Nå ligger Belgia ifølge FHI på 27,5. Og landet har fortsatt en stigende smittetrend, viser VGs tallspesial.

FHI opplyser at regjeringen vil ta en beslutning i slutten av uken.

– Karantenereglene vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men vil i så fall gjelde fra midnatt fredag, natt til lørdag, skriver FHI.

