NYE SØK DENNE UKEN: Søket knyttes til etterforskningen av den tyske statsborgeren Christian B., som er mistenkt for drap på Madeleine McCann. Foto: JONAS NOLDEN / EPA

Søk i Madeleine McCann-saken: Ferdig med å grave under revet kolonihage-hus

Tysk politi avsluttet onsdag kveld søket i en hage ved den tyske byen Hannover, i forbindelse med saken om Madeleine McCann, som ble meldt savnet i 2007.

Det melder den flere tyske medier sent onsdag kveld.

Politiet begynte å grave opp hageflekken tirsdag morgen.

VG har tidligere snakket med Julia Meyer, førstestatsadvokat og pressetalskvinne for Statsadvokaten i Braunschweig, som sier følgende:

– Det stemmer at politiet gjennomsøker kolonihagen, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe mer.

Kolonihagen ligger i Hannover, rundt 64 kilometer fra byen Braunschweig, der en mistenkt 43 år gammel mann skal ha bodd i en periode for noen år siden. Politiet har ikke kommet med ytterligere informasjon, men en talsperson for påtalemyndigheten sa til avisen Bild at søket gjøres relatert til etterforskningen av 43-åringen, kjent som Christian B.

Tyske påtalemyndigheter har tidligere sagt at de har konkret bevis for at Christian B. var involvert i McCanns forsvinning.

Ifølge Bild kom etterforskerne tirsdag over det som skal være ruinene etter et gammelt kolonihagehus. Avisen beskriver at politiet ved hjelp av en gravemaskin flyttet flere firkantede steiner, og at de onsdag skal ha kommet over en kjeller. Opplysningen er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Også den tyske TV-kanalen RTL skrev onsdag at politiet skal ha funnet et underjordisk rom på tomten. Kanalen har også delt et bilde av politiet i det de kjører vekk steiner i en beltevogn.

RTL skriver at leietageren på nabotomten sier at det ikke har vært noe hus på tomten der det graves i de to årene han har vært der. Ifølge samme nabo fjernet politiet et tre og flere busker før de begynte å grave.

Sky News melder at politiet onsdag har tatt i bruk metalldetektor og georadar i søket. Sporhunder ble også satt inn i søket.

Tidligere dømt for overgrep mot barn

Madeleine McCann var nesten fire år da hun forsvant fra en leilighet i Praia da Luz i Portugal i 2007, mens foreldrene spiste middag med venner rett i nærheten.

Christian B. ble identifisert som mistenkt i juni i år. Han er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Tyskland. Til sammen har han 17 dommer fra hjemlandet, for blant annet tyveri, innbrudd, fyllekjøring, vold og for å ha kjørt bil uten førerkort.

Den tyske statsborgeren skal ha vært nærmest fastboende i Algarve mellom 1995 og 2007, og i flere år bodde han i et hus mellom Lagos og Praia da Luz. Han har ifølge The Guardian vært kjent som en mulig mistenkt siden 2013.

En nabo av kolonihagen sier til BBC at Christian B. leide kolonihagen og et tilhørende skur i noen måneder – det samme året som McCann forsvant.

Naboen skal ha vært på ferie i juli 2007, og da han kom tilbake var skuret borte. Naboen sier til BBC at han ikke har sett Christian B. siden.

GJØR SØK: Tysk politi ved søksområdet onsdag formiddag. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

Søkte i brønner i Portugal

Tidligere denne måneden søkte også portugisisk politi med dykkere i tre brønner i Vila do Bispo på Algarvekysten i Portugal.

– Det var en ingeniør, brannfolk og noe som så ut som en ubåt nede i denne brønnen, sa øyenvitnet Mario Lucas da til den lokale nyhetskanalen RTP Notícias.

Politiet fortalte at de ikke gjorde noen nye funn i søket.

FORSVANT: Madeleine McCann forsvant da hun var tre år gammel. 13 år senere er en tysk statsborger mistenkt for drap på den britiske jenta. Foto: LUIS FORRA / LUSA

Antas å være død

Da det i juni ble kjent at tysk politi mistenker Christian B., sa Hans Christian Wolter hos den tyske påtalemyndigheten til Sky News at alle indikasjoner de har, peker i retning av at McCann er død.

– Det er ting vi ikke kan snakke om, som taler for at Madeleine er død, selv om vi ikke har funnet liket, sa Wolter.

Wolter ville ikke gå nærmere inn på hvilke bevis politiet har.

– På nåværende tidspunkt har vi ikke nok bevis for å prøve saken for retten, men vi har noe bevis for at den mistenkte har begått gjerningen, sa han.

Foreldrene til den britiske jenta, som var tre år da hun forsvant, håper at de nye utviklingene kan føre til at saken endelig blir løst.

– De har ikke gitt opp håpet om å finne Madeleine i live, til tross for tiden som har gått. De har aldri gitt opp det håpet, sa talsperson for McCanns foreldre, Clarence Mitchell, til BBC i juni.

Han understreket at foreldrene samtidig er realistiske og trenger svar for å kunne finne fred.

