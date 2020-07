RYKKET UT: Da brannvesenet fikk meldinger om brannen i det kinesiske konsulatet dro de ut for å slukke det. Men de fikk aldri startet slukningsarbeidet, da de ikke fikk komme inn. Foto: Mark Mulligan / Houston Chronicle

Her brenner kinesiske diplomater hemmelige dokumenter

Etter USA krevde at det kinesiske konsulatet i Houston stengte iløpet av 72 timer begynte personer å brenne dokumenter, uten at brannvesenet eller politi kunne gripe inn.

Tirsdag krevde Donald Trump og amerikanske myndigheter at Kina stenger sitt konsulat i Houston i løpet av 72 timer. De som ikke var ute innen da fikk beskjed om at de ble fengslet.

Dette skjedde etter at USA på tirsdag siktet to kinesiske statsstøttede hackere for å ha hacket seg inn på hundrevis av datamaskiner tilhørende selskaper, myndigheter og enkelte aktivister.

Dette vekket sterke reaksjoner fra kinesiske myndigheter, som kalte det et «alvorlig brudd på folkeretten og grunnleggende normer som dekker internasjonale forhold og den bilaterale konsulære avtalen mellom Kina og USA».

les også TikTok anklages for spionasje av Trump-kampanjen

De lovet å gjengjelde beskyldningene, og ifølge lokalavisen Houston Chronicle startet personer i konsulatet straks å brenne dokumenter.

Dette skal ha skjedd i bakgården, noe som skal ha blitt sett av vitner i området som så papir bli brent fra det som så ut til å være åpne søppelbøtter utenfor, skriver Buisness Insider.

Men grunnet at dette fortsatt er et konsulat, kunne ikke politi eller brannvesen ta seg inn på eiendommen. Dette bekrefter politiet på Twitter.

Etter noe tid skal brannstifterne ha slukket brannen på egenhånd ved hjelp av en hageslange, meldes det.

Den republikanske senatoren Marco Rubio gikk også ut på Twitter og hevdet at konsulatet ikke var et diplomatisk bygg, men en sentral del av kommunistpartiets store nettverk av spioner i USA. Han klargjør ikke hvor disse beskyldningene kommer fra, men skriver videre at de som ikke forlater landet før 72 timer blir arrestert.

Kina har fortsatt konsulater i New York, Los Angeles, Chicago og San Francisco, samt en ambassade i Washington DC.

Utenriksdepartementet har ifølge Buisness Insider sagt at USA har stengt konsulatet for en begrenset periode, uten å gi noen eksakt dato for når det eventuelt åpnes igjen.

Publisert: 23.07.20 kl. 14:00

