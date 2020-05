NEI, NEI, NEI: Tedros Adhanom Ghebreyesus (bildet) har ikke blitt bedt av Kinas president om å holde tilbake informasjon om coronaviruset, sier Verdens helseorganisasjon. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

WHO benekter å ha blitt bedt om å dekke over corona-faren av Kina

Ifølge den tyske avisen Der Spiegel skal den kinesiske presidenten ha prøvd å få Verdens helseorganisasjon (WHO) til å vente med å sende ut en global advarsel om coronaviruset. WHO benekter påstandene.

Nå nettopp

Der Spiegel skrev fredag at tysk etterretningstjeneste har informasjon om at Kinas president Xi Jinping den 21. januar skal ha bedt WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus om å holde tilbake informasjon om at viruset kan smitte mellom mennesker. I tillegg ba han ifølge avisen WHO om å vente med å sende ut en global advarsel om viruset.

Sent lørdag kveld tok WHO kraftig til motmæle.

– Har aldri snakket på telefon

– Doktor Tedros og president Xi snakket ikke sammen på telefon den 21. januar. De har aldri snakket sammen på telefon, skriver organisasjonen i en pressemelding som ble sendt til VG og andre medier verden over.

WHO understreker at Kina bekreftet smitte mellom mennesker den 20. januar, altså dagen før den påståtte telefonsamtalen.

Slik kan viruset smitte mellom mennesker:

– Slike feilaktige rapporter er en distraksjon fra WHOs og verdens arbeid med å nedkjempe covid-19-pandemien, skriver WHO videre.

Der Spiegels formuleringer om den påståtte samtalen lå søndag ettermiddag fortsatt i den samme saken, dagen etter at WHO gikk ut med pressemeldingen.

Fikk tidlig kritikk for hemmelighold

Selv om helseorganisasjonen benekter at den kinesiske presidenten har bedt WHO-direktøren hemmeligholde informasjon, har det kinesiske regimet også tidligere fått mye kritikk for hemmelighold etter at viruset først spredde seg i storbyen Wuhan.

Blant annet skal legen Li Wenliang først ha blitt beskyldt for å spre falsk informasjon og skape uro da han varslet kolleger om at flere pasienter hadde et ukjent virus. Politiet i Wuhan skal ha fått ham til å signere på at han forsto at han ville bli stilt for retten om han fortsatte å spre informasjon om viruset.

Over fem måneder etter de første registrerte utbruddene i Wuhan, har Kina offisielt registrert 4637 dødsfall som følge av covid-19, ifølge VGs oversikt søndag ettermiddag.

Foto: Ju Peng / Xinhua

På grunn av Kinas hemmelighold i den tidlige fasen av virusutbruddet, har også WHO fått kritikk for at direktør Ghebreyesus flere ganger har uttalt seg positivt om Kina måte å hanskes viruset på.

Etter å ha møtt president Xi Jinping den 28. januar roste WHO-sjefen Kinas håndtering av viruset. Blant annet trakk han frem at han mente det kinesiske regimet hadde vist mye åpenhet i kampen mot viruset, på tross av rapportene om hemmelighold.

To dager senere sa WHO-direktøren i en offisiell uttalelse at tempoet Kina oppdaget viruset var «ubeskrivelig». I samme uttalelse sa han at det ville vært langt flere tilfeller utenfor Kina hvis det ikke hadde vært for den kinesiske regjeringens innsats.

Publisert: 10.05.20 kl. 17:49

