Amerikanske delstater melder om flere saker og henvendelser om kjemiske midler

Kansas og Maryland sier de får flere henvendelser om kjemiske vaskemidler. President Donald Trump sier han ikke kan forestille seg hvorfor.

Torsdag i forrige uke brukte Trump deler av sin pressekonferanse om coronakrisen til å diskutere sollys og injisering av desinfiserende midler som behandling mot coronaviruset.

Etter å ha fått massiv kritikk, har Trump senere hevdet at uttalelsene var ment sarkastisk.

Mandag opplyser helseminister Lee Norman i Kansas at delstatens giftkontor har hatt en økning på 40 prosent i antall henvendelser om kjemiske vaskemidler og andre renseprodukter, skriver Washington Post.

– En av sakene var en mann som drakk et produkt på grunn av rådet han hadde fått, sa helseministeren.

Han opplyste ikke om hvem som hadde kommet med rådet.

USAs folkehelseinstitutt CDC skriver i en rapport publisert 24. april at det siden begynnelsen av mars, altså lenge før Trumps uttalelser, har vært en markant økning i saker som omhandler vaskemidler og desinfiserende midler ved de ulike kontrollsentrene for giftstoffer i USA.

HELSEMINISTER: Lee Norman holder pressekonferanse om coronaviruset i Kansas 23. mars. Foto: John Hanna / AP

Fredag meldte delstaten Maryland at de hadde fått flere hundre telefonsamtaler fra innbyggere som lurte på om det å injisere desinfiserende midler virkelig var en kur, skriver Baltimore Sun.

– Hundrevis av mennesker ringte til helsedepartementets nødlinje for å spørre om det var riktig å injisere clorox eller alkoholholdige vaskemidler, om det kom til å hjelpe dem å kjempe mot viruset. Vi måtte få advarslene ut og forsikre oss om at folk ikke ville gjøre noe som kan ta livet av dem, sa guvernør Larry Hogan til ABC.

Delstaten har også lagt ut en advarsel på Twitter:

Også kontoret for giftkontroll i New York City har meldt om en økning i antall henvendelser denne uken, skriver NPR.

Da Trump under mandagens pressekonferanse i Det hvite hus ble spurt om hvorfor han trodde antall telefonsamtaler om kjemiske midler hadde økt, svarte han slik:

– Jeg vet ikke. Jeg kan ikke forestille meg det.

På spørsmål om han tok noe personlig ansvar for denne økningen, svarte han «nei».

USAs folkehelseinstitutt CDC skriver at økningen de har sett siden begynnelsen av mars kan ha en sammenheng med vaskerådene som er kommet i forbindelse med coronapandemien, og at flere dermed har slike produkter i hjemmene sine. Da øker også risikoen for at de brukes feil.

Vanderbilt University Medical Center i Tennessee har sammenlignet antall saker fra januar til mars i 2019 med antall saker i samme periode i år, og melder om en økning i pasienter som har fått i seg blekemidler eller andre farlige kjemikalier, skriver Channel 9 i Nashville.

De advarer spesielt mot at barn kan få i seg dette dersom produktene finnes lett tilgjengelig hjemme.

