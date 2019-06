PLANLA UGJERNINGEN: Sanjhi Ram, en 60 år gammel pensjonert offentlig tjenesteperson, skal ha planlagt voldtekt og drap av den åtte år gamle jenta sammen med fem andre menn. Foto: NARINDER NANU / AFP

Indisk jente (8) voldtatt og drept – tre menn dømt til livstid

Tre indiske menn er dømt til livstid i fengsel for å ha voldtatt, torturert og drept en åtte år gammel jente i januar i fjor.

Tre politimenn ble også funnet skyldig i å ha destruert beviser i saken, og fikk fengselsstraffer på fem år. Det skriver BBC.

Den åtte år gamle jenta tilhørte en muslimsk nomadestamme, og ble funnet ille tilredt i et skogsområde nær byen Kathua i den indiske delstaten Kashmir i fjor. Da hadde hun vært savnet i tre uker.

Etterforskere har ifølge BBC sagt at åtteåringen ble holdt fanget i et lokalt tempel i flere dager. Der ble hun gitt medikamenter som holdt henne bevisstløs. Ifølge tiltalen skal hun ha blitt «voldtatt i dagevis, torturert og til slutt drept».

– Min datters fjes hjemsøker meg fortsatt og smerten vil aldri gå over. Når jeg ser andre barn på hennes alder leke rundt meg knuser det hjertet mitt, fortalte jentas mor til BBC etter dommen.

– Jeg har alltid hatt tro på rettferdighet og Gud ga meg styrken til å kjempe for det.

STORE PROTESTER: Voldtekten og drapet på åtteåringen skapte store protester i India. Her fra en demonstrasjon holdt av studenter i april. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Ville terrorisere nomadestammen

De tre dømte mennene skal ha hatt et ønske om å terrorisere stammen jenta tilhørte slik at de skulle forlate området, og valgte seg derfor åtteåringen som offer.

Saken utløste store protester i India etter at medlemmer av regjeringen motsatte seg at mennene skulle rettsforfølges, skriver The Guardian.

I april skape det også overskrifter da hinduistiske grupper inntok gatene for å vise sin støtte til mennene på tiltalebenken, ifølge BBC.

Advokaten til jentas familie uttalte mandag at dommen var en «seier i grunnlovens ånd», og la til at «hele landet kjempet for denne saken, uavhengig av religiøs tilhørighet».

SEKS DØMT: En politimann holder vakt utenfor rettslokalet i den indiske delstaten Kashmir. Foto: NARINDER NANU / AFP

– Dette er en seier for sannheten. Jenta og hennes familie fikk rettferdighet i dag. Vi er tilfreds med dommen, sa advokat M Farooqi.

De dømte mennenes advokat mente på sin side at saken var baser på indisier, og ba om minimumsstraff. Han la også til grunn at mennene var eneforsørgere for sine respektive familier.

Stadig økning i lovbrudd mot barn

Ifølge BBC bli et barn seksuelt misbrukt hvert kvarter i India. Ifølge offisielle rapporter er det også en stadig økning i lovbrudd rettet mot barn.

The Guardian skriver at det i i løpet av få år har vært en 60 prosent økning i rapporterte voldtekter av kvinner og barn, og at det også er mange som ikke blir rapportert. Spesielt i avsidesliggende områder.

