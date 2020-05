Voldsomme videoer spres på nett - ryster USA

Flere oppsiktsvekkende videoer av opptøyene i USA spres nå på sosiale medier. I videoen over her kan du se noen av hendelsene som ryster landet og omverdenen.

Videoen av svarte George Floyd som holdes i bakken av tre, hvite politimenn har vakt avsky over hele landet. Den siste uken har store demonstrasjoner spredt seg fra Minneapolis i delstaten Minnesota, til en rekke andre amerikanske byer.

Sinne og frustrasjon over politivold mot svarte amerikanere har på ny blitt vekket, og flere oppsiktsvekkende videoer av sammenstøtene mellom politi og demonstranter går nå viralt på sosiale medier.

En video som nå sprer seg raskt viser politiet og nasjonalgarden patruljere i et nabolag i Minneapolis.

Et titalls politimenn går nedover gaten mens de roper at folk skal komme seg inn. Tanya Kerrsen, som filmer fra inngangsdøren til hjemmet sitt, blir også ropt til, før en av politimennene melder «light them up», og avfyrer røykgranater mot verandaen hennes.

En av personene i videoen blir truffet i låret.

– Del overalt: Nasjonalgarden og politiet patruljerer i nabolaget vårt. Skyter «paint canisters» mot vår egen inngangsdør, ropende «light them up», skriver Kerrsen på Twitter søndag.

Innlegget er foreløpig sett av over 7,5 millioner, og delt nærmere 160.000 ganger.

Sammenstøt med politibil

I New York City lørdag har en politibil kjørt inn i mengden av demonstranter som blokkerte veien, melder flere amerikanske medier.

Videoen av hendelsen sprer seg nå på sosiale medier, og mange reagerer på politiets håndtering av demonstrasjonen.

Blant dem som reagerer er demokraten Alexandria Ocasio-Cortes.

– Ingen har lov til å kjøre en stor firehjulstrekker rett inn i en menneskemengde, tvitrer hun.

Demonstrantene skal ha plassert et metallgjerde foran en parkert politibil, og politibil nummer to kjører deretter opp ved siden av gjerdet, og inn i folkemengden for å dytte unna demonstranter.

Ifølge CNN var det flere av demonstrantene som falt over ende, før bilen stanset.

Borgermester i New York, Bill de Blasio, sier til kanalen at han skulle ønske politiet hadde håndtert det på en annen måte, men understreker at situasjonen må ses i en større kontekst.

– Jeg har sett videoen, og har selvfølgelig hørt om andre tilfeller. Det er upassende av demonstrantene å omringe en politibil og true betjentene. Det er helt klart feil, og det har ikke skjedd under protester i denne byen noen gang, sier han.

Borgermesteren kaller hendelsen oppskakende.

– Jeg skulle ønske at betjentene ikke hadde gjort det, men jeg skjønner også at de ikke startet hendelsen. Situasjonen oppsto da en gruppe demonstranter nærmet seg politibilen, og angrep den. Det er uakseptabelt.

Borgermesteren har lovet en full gjennomgang av hendelsen.

Kjørte inn i folkemengde

En annen hendelse som har vekket oppsikt skjedde i San Jose i California lørdag, hvor en 26 år gammel kvinne er siktet for drapsforsøk etter å ha kjørt bilen sin inn i en samling demonstranter.

Ifølge politiet skal hun med vilje ha kjørt inn i folkemengden. Kvinnen traff to personer, men ingen ble kritisk skadet.

Politiet løsnet skudd mot bilen da 26-åringen prøvde å rømme fra stedet, og kvinnen ble pågrepet senere samme dag i sitt hjem.

Demonstrerte utenfor Det hvite hus

I minst 30 byer har tusenvis av mennesker så langt tatt til gatene, skriver CNN. Demonstrasjonene, i starten fredelige, har flere steder blitt stadig mer ampre, med flere sammenstøt mellom demonstranter og politistyrker.

Lørdag kveld hadde protestene også tiltatt utenfor Det hvite hus i Washington, D.C., der rundt 1000 demonstranter støtte sammen med tjenestemenn fra Secret Service og lokale politimenn.

En gruppe demonstranter klarte delvis å krysse sperringene som var satt opp ved Lafayette Square, en park like foran Det hvite hus, skriver Washington Post. Andre demonstranter har satt fyr på biler og bygninger i området rundt presidentens bopel.

– 20 prosent fra andre stater

Leder for Minnesotas departement for folkesikkerhet, John Harrington, sa på en pressekonferanse i regi av delstatsmyndighetene i Minnesota søndag ettermiddag at de ikke har den hele og fulle oversikt over nattens arrestasjoner.

– Vi kommer tilbake med detaljene, men vi har arrestert folk fra Arkansas, Kansas City, Iowa, Illinois og Michigan tror jeg. 20 prosent av de arresterte demonstrantene har hjemstedsadresse utenfor delstaten, sa Harrington

Guvernøren Tim Walz har tidligere uttalt at 80 prosent av demonstrantene er tilreisende som bare er ute etter å skape kaos.

– Unnskyld til journalister

– I går gjennomførte vi den mest kompliserte og vanskelige operasjonen i delstatens historie. Det gjorde vi uten tap av liv og med med minimal skade på bygninger og eiendommer. Dette var mulig takket være at innbyggere holdt seg inne, sa Minnesotas guvernør Tim Walz i en direktesendt pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han fortsatte med å si unnskyld til journalistene som var til stede og som ble skadet og hindret under operasjonen.

– Jeg tar det fulle ansvar for dette. Journalistene må få gjøre jobben sin ute og vi skal jobbe med og for dem, sa Walz blant annet.

Flere journalister ble skadet under gårsdagens demonstrasjoner.

– Må bekjempe systematisk rasisme

Etter at Minnesotas guvernør Tim Walz på en pressekonferanse søndag ettermiddag slo fast at de hadde gjenvunnet kontrollen over Minneapolis, var han tydelig på at det nå venter en viktig jobb.

– Nå må vi åpne opp for diskusjonene om det som har skjedd etter drapet på George Flynn. Vi kan ikke si at Minnesota er et vakkert sted å leve hvis ikke svarte har de samme forutsetningene for et godt liv som hvite.

Ordfører i Minneapolis, Jacob Frey, sa at gårsdagen var vanskelig å være vitne til, og at det nå er mye arbeid som venter.

– Vi må komme den systematiske rasismen til livs. Vi må komme til kjernen i systemproblemet som gjorde at denne situasjonen eskalerte, sa han blant annet.

Publisert: 31.05.20 kl. 19:06 Oppdatert: 31.05.20 kl. 19:32

