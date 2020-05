SJEF: NATO-sjef Jens Stoltenberg i London i desember 2019. Foto: Nina E. Rangøy, VG

USA truer med å trekke seg: NATO-Jens ber Russland følge avtalen

Etter at det ble klart at USA vil trekke seg fra Avtalen om det åpne luftrom fordi de mener Russland bryter den, ber NATO russerne innrette seg.

Nå nettopp

Det var torsdag at USAs president Donald Trump annonserte at han vil trekke seg fra Avtalen om det åpne luftrom (Open Skies-avtalen) etter det han viser til som en rekke russiske brudd. Det tar seks måneder før USA formelt ikke lenger er bundet av traktaten.

Avtalen åpner for at rundt 35 land, blant dem Norge, kan gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier. Den ble inngått for flere tiår siden for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

– Et slag

Russerne gikk sporenstreks ut og avviste at de ikke følger avtalen.

– Det er ikke første gang USA prøver å fremstille det som om Russland ikke overholder noe, og bruker det som påskudd for å trekke seg fra nedrustningsavtaler, sier Vladimir Jermakov i det russiske utenriksdepartementet.

GARDERMOEN: Bilder tatt 23. mai 2000 av et ukrainsk Open Skies-fly. Bildene er tatt fra cirka 2000 meters høyde og er over Oslo Lufthavn Gardermoen. Foto: Forsvarets overkommando

– At USA trekker seg fra denne avtalen er ikke bare et slag mot grunnlaget for europeisk sikkerhet, men mot de sentrale sikkerhetsinteressene til USAs allierte, sier en annen tjenestemann i russisk UD, statssekretær Aleksander Grusjko.

De sier at de vil fortsette å følge betingelsene i avtalen.

– Vi trenger en pragmatisk tilnærming. Så lenge avtalen gjelder, vil vi fullt ut overholde alle rettigheter og plikter i henhold til avtalen, sier Grusjko til nyhetsbyrået Ria Novosti fredag.

– Undergraver avtalen

Fredag rykket NATO-sjef Jens Stoltenberg ut med en støtte til den amerikanske linjen.

– Russlands pågående selektive implementering av avtalen undergraver Open Skies-avtalen, sier han.

Stoltenberg sier NATO fullt og helt støtter opp om våpenkontroll, nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen, og sier landene er enige om at alle landene som er med i avtalen må følge opp sine forpliktelser fullt ut.

Han viser i likhet med Trump til at russerne har nektet overflyging over blant annet over Kaliningrad og ved Russlands grense mot Georgia.

VIL TREKKE SEG: USAs president Donald Trump snakker til pressen utenfor Det hvite hus torsdag. Foto: Mandel NGAN / AFP

– NATO-allierte er i dialog med Russland for å sikre at Russland returnerer til etterlevelse så snart som mulig, fortsetter Stoltenberg.

– Skuffet

Tidligere fredag uttalte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) seg om saken.

– Norge er skuffet over den amerikanske beslutningen om å gå ut av Open Skies-avtalen, sier Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener avtalen bidrar til å fremme «militær åpenhet og tillit mellom deltagerne i samarbeidet».

– Avtalen er ikke minst viktig i dagens situasjon med økte spenninger, og hvor rustningskontrollmekanismer generelt er under press, sier hun.

Publisert: 22.05.20 kl. 19:46

