Joe Biden om forsinkede valgresultater: – Få dem riktige

Resultatene av årets første nominasjonsvalg i Iowa er forsinket. Det skal blant annet skyldes problemer med en app som skulle sørge for rapporteringen av stemmene fra hvert distrikt.

– De jobber med å hente inn resultatene – få dem riktige! sa tidligere visepresident Joe Biden til velgerne i Des Moines sent mandag kveld amerikansk tid, og la til at han tror det blir tett i toppen.

– Vi kommer til å gå ut herfra med vår andel av delegater.

Resultatene av demokratenes første nominasjonsvalg i Iowa var ventet rundt klokken 04 natt til tirsdag norsk tid, men er like før klokken 06 enda ikke klare.

Forsinkelsen skyldes ifølge det demokratiske partiet i Iowa tekniske problemer.

– Vi har funnet uoverensstemmelser i tre av resultatsettene. I tillegg til teknikken som brukes for å rapportere resultatene, bruker vi også bilder av resultatene og dokumenter for å sikre oss at at alle resultatene stemmer overens og at tallene vi rapporterer er riktige, sier Mandy McClure som er kommunikasjonssjef for demokratene i delstaten.

Hun understreker at kampanjen ikke er hacket.

Problemer med rapporteringen

Ifølge Bloomberg skal det være problemer med en ny app, som var ment å brukes for å rapportere resultatene fra hvert enkelt velgermøte og inn til hovedkontoret. Også Joe Bidens valgkampanje mener appen har skylden, skriver de i et brev til det demokratiske partiet i Iowa, skriver Guardian.

– Vi mener kampanjene fortjener en full forklaring og relevant informasjon på hva slags metoder for kvalitetskontroll dere bruker, og også en mulighet til å svare på dette, før resultatene offentliggjøres, skriver de blant annet.









OPPTELLING: Emily Duff teller opp antall støttespillere Bernie Sanders har fått på velgermøtet på Hoover High School.

Også Minnesota-senator Amy Klobuchar, Massachussetts-senator Elizabeth Warren og Vermont-senator Bernie Sanders har gått på scenen for å takke støttespillerne sine – før resultatet av nattens nominasjonsvalg i Iowa er klart.

– Jeg har en sterk følelse av at resultatene en eller annen gang vil bli offentliggjort. Og når de offentliggjøres har jeg en god følelse av at vi kommer til å gjøre det veldig bra her i Iowa, sa Sanders til velgerne i Des Moines, skriver CNN.

De demokratiske presidentkandidatene kjemper om 41 ulike delegater i delstaten – en liten andel av det totale tallet på 1991 som trengs for å stikke av med seieren og bli demokraten som stiller mot Donald Trump i høstens valg.

Likevel anses nominasjonsvalget i Iowa som viktig: Det er valgkampens første, og kan gi vinneren et overtak før valgkampen fortsetter i New Jersey neste uke. Resultatet kan også gi en god pekepinn på hvem som har mulighet til å hevde seg i fortsettelsen.

PÅ STEMMESANKING: Elizabeth Warren snakker med velgere på Roosevelt High School i Des Moines natt til tirsdag. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

På stemmejakt

I et siste håp om å overtale de som ikke hadde bestemt seg på forhånd, dukket flere av demokratenes president kandidater opp på velgermøter i delstaten natt til tirsdag. Massachussetts-senator Elizabeth Warren troppet blant annet opp på Roosevelt High School i Des Moines, skriver New York Times, og hun hadde én beskjed til de fremmøtte:

– Jeg trenger deg i mitt hjørne.

For i Iowa blir nominasjonsvalget avgjort gjennom såkalte caucus, eller velgermøter. Velgerne krysser ikke av på noen stemmeseddel, men må i stedet fysisk flytte seg rundt i lokalet for å avgi sin stemme.

De som ikke har bestemt seg, stiller seg også på et eget sted, og kan bli overtalt av kandidatenes støttespillere.

For å kunne være med videre, må kandidatene sikre seg støtte fra rundt 15 prosent av de oppmøtte. De som støtter en kandidat med færre stemmer, må i andre rundt velge en av de som har kvalifisert seg.

Myntkast

Får en kandidat like mange stemmer, slås det kron og mynt for å finne ut hvem av dem som vinner en ekstra kandidat. Det skjedde natt til tirsdag blant annet i Polk County, melder CNN. Her fikk Pete Buttigieg og Elizabeth Warren like mange støttespillere, og team Buttigieg stakk av med seieren etter at mynten var kastet.

Under nominasjonsvalget I Iowa i 2016, måtte valget også i enkelte distrikter avgjøres ved myntkast. Her er det Hillary Clinton som stikker av med seieren:

