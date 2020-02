DØDE: Li Wenliang var en av de første legene til å varsle om det nye coronaviruset. Natt til fredag døde han selv av viruset. Foto: LI WENLIANG/GAN EN FUND / X04130

Kinesere stiller myndighetene ansvarlig for varsler-dødsfall

Dødsfallet til den kinesiske virusvarsleren Li Wenliang sparket i gang en bølge av internettprotester mot landets styresmakter. Mange stiller krav om at ytringsfriheten respekteres.

Sent torsdag kveld norsk tid døde den 34 år gamle legen kinesiske legen Li Wenliang etter å ha blitt smittet av det nye coronaviruset.

Han var en av åtte leger som var de første til å varsle om viruset. Etter at han varslet, ble han anklaget av politiet for å spre falsk informasjon og skape sosial uro. Han måtte signere på at han hadde brutt loven, og om han fortsatte, ville han bli straffeforfulgt.

Dødsfallet har vakt sinne i sosiale medier i Kina. I løpet av de påfølgende timene så flere millioner kinesere meldinger om krav om ytringsfrihet, ifølge CNN. Flere brukere publiserte meldinger om mistro til myndighetene.

– Revolusjonær stemning

– Det er ganske spesielt å se. Som regel er det lite politisk engasjement på sosiale medier, og mange er svært forsiktige med å komme med slike ytringer, men nå er det voldsomt. Mange har følt på en slags revolusjonær stemning, sier Gustav Gillund (22) som studerer i Beijing.

Det er satt opp karantenesoner flere steder i landet, og Gillund holder seg innendørs i likhet med de fleste innbyggerne.

Flere har valgt å ta til internett for å uttrykke sitt engasjement, og spesielt på de kinesiske nettplattformene er Wechat og Weibo er det rette kraftig skyts mot styresmaktene.

– Mange har begynt å komme med krav om beskyttelse av såkalte varslere. Li Wenliang blir nærmest betegnet som en nasjonalhelt på sosiale medier. Det som startet som en stor sorg over hans dødsfall har nå snudd seg til sinne over styresmaktene, sier Gillund.

– Det er panikk

Thorbjørn Færøvik har 30 års fartstid som utenriksjournalist for NTB og NRK, og har skrevet flere prisvinnende bøker om Kina. Han mener dødsfallet kan sparke i gang en bølge med krav om åpenhet og ytringsfrihet blant innbyggerne i landet.

– Det er en naturlig følge. Men det er allerede mange faktorer som virker mot kommunistpartiet, påpeker han.

Flere har krevd en unnskyldning fra myndighetene, som de mener har skyld i dødsfallet.

– Det er panikk i deler av Kina. Da kommer ofte de virkelige følelsene frem hos folk, sier Thorbjørn Færøvik.

Kineserne er normalt sindige og forsiktige, fordi kommunistpartiet er over dem hele tiden, påpeker han.

– Men nå som det står om liv og helse, blir de redde.

Vanskeligere å styre innbyggerne

Han påpeker at kineserne reiser mer enn noen gang før, og kommunistpartiet klarer ikke å stenge verden ute. Flere får høyere utdannelse og diskuterer politikk seg imellom.

– Kineserne er i en helt annen fase. Det er vanskeligere å styre innbyggerne, selv med ny teknologi, sier han.

Partiets legitimitet er satt på prøve av virusutbruddet.

– Vi vet ikke hvordan det kommer til å ende, eller hvordan viruset oppfører seg. I fravær av den kunnskapen, er det mye usikkerhet, både blant vanlige folk og i kommunistpartiet, mener han.

Krevende for kommunistpartiet

Situasjonen er krevende for kommunistpartiet, som er vant til at befolkningen adlyder, mener Færøvik.

– Hvis mange nok reagerer samtidig nå, er det veldig skummelt, sier han.

– Hvis partiet skal overleve i det lange løp, må det gradvis åpne de politiske ventilene. Vanlig kinesere må i større grad få anledning til å lfte sine frustrasjoner og sitt sinne. Det kan være en måte å komme folk i møte på.

– Har kinesiske myndigheter skutt seg selv i foten ved å undergrave varslerne?

– Ja, det er klart. Wenliang var tidig ute med å varlse. Men i stedet for at det ble tatt på alvor, slo der tilbake på ham. Han hadde gjort noe «galt» fordi han varslet. Den reaksjonen var samfunnsnedbrytende, mener han.

