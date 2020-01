DØDELIG: Over 170 mennesker mistet livet da et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned over Iran. Foto: STR / National Security and Defense Co

New York Times: Slik hemmeligholdt de nedskytingen av passasjerflyet i Iran

176 mennesker mistet livet da Ukraine International Airlines Flight 752 styrtet i Iran. New York Times avslører nye detaljer om hvorfor det gikk fire dager før Iran innrømmet årsaken.

Først 72 timer etter at flyet traff bakken sto Irans øverste leder, Ayatolla Ali Khamenei, frem og beordret regjeringen til å erkjenne sitt dødelige feilgrep.

Da hadde iranske myndigheter ved en rekke anledninger gått ut og benektet at de var ansvarlige for at 176 mennesker mistet livet i flystyrten klokken 6.12 onsdag 8. januar.

Det til tross for at toppkommandørene i Irans revolusjonsgarde kun minutter etter styrten skal ha visst hva de hadde gjort, melder New York Times.

I dagevis skal de ha nektet å fortelle selv president Hassan Rouhani hva som skjedde. Og da de endelig sa det til ham ga ham dem et ultimatum: Fortell sannheten, ellers går jeg av.

Høyeste beredskap

New York Times har intervjuet diplomater, tjenestemenn, medlemmer av revolusjonsgarden og folk fra Khameneis innerste krets for å lage en tidslinje over dekkoperasjonen som fant sted etter nedskytingen.

Tirsdag 7. januar:

Iran gjør seg klare til hevnangrepet mot USA etter drapet på general Qassim Suleimani. Høytstående medlemmer i Irans revolusjonsgarde setter flyttbare luftvernsenheter rundt et sensitivt militærområde nær Imam Khomeini Airport i Teheran.

STYRTET HER: Et satelittbilde over området etter at et Boeing 737–800-fly gikk ned like ved Khomeini Airport 9. januar. Foto: Maxar Technologies / Reuters

Iran er i høyeste beredskap og forbereder seg på et amerikansk hevnangrep. I det New York Times beskriver som en tragisk feilslutning, beslutter regjeringen likevel å tillate kommersielle flyvninger i området.

LES OGSÅ: Flyet hadde ingenting der å gjøre, mener ekspert.

Det til tross for at militæret angivelig ba myndighetene i Teheran om å stenge Irans luftrom.

Onsdag 8. januar:

Etter Irans missilangrep sender det iranske luftforsvaret ut en trolig feilaktig advarsel om at amerikanske kampfly hadde lettet fra De forente arabiske emirater, og at krysserraketter er på vei.

En tjenestemann ved missilutskytingsrampen nær flyplassen hører advarselen. I det han ser det ukrainske passasjerflyet, ber han om tillatelse til å skyte.

KNUST: General Amirali Hajizadeh uttalte at han skulle ønske han var død og påtok seg det personlige ansvaret for flykatastrofen i Iran. Foto: ATTA KENARE / AFP

Han skal imidlertid ikke ha fått svar ettersom kommunikasjonen i området var nede grunnet såkalt jamming, har brigadegeneral Amirali Hajizadeh tidligere uttalt. Ifølge ham hadde tjenestemannen 10 sekunder på å bestemme seg.

Tjenestemannen avfyrer to raketter med mindre enn 30 sekunders mellomrom.

Hissige diskusjoner

Etter hendelsen skal diskusjonen ha rast i Irans innflytelsesrike revolusjonshær.

Hajizadeh skal ha informert Irans tre øverste militærkommandører: Hærsjef generalmajor Abdolrahim Mousavi, stabssjef Mohammad Bagheri, og revolusjonsgardens sjef Hossein Salami.

De beordret en rekke undersøkelser, og kom ifølge New York Times sent onsdag kveld fram til at nedskytingen skyldtes en menneskelig feil.

Khomenei visste det, men ikke presidenten offentligheten eller andre i myndighetene.

Torsdag 9. januar:

Ukrainske etterforskere ankommer Iran, og vestlige ledere sier de har bevis for at Iran hadde skutt ned flyet.

Offentlig fortsetter Iran å benekte. Rouhani og utenriksminsiter Javad Zarif avfeier opplysningen i telefonsamtaler med verdensledere og utenriksministere som søker svar, angivelig uten å vite hva deres eget militære hadde gjort.

Foto: IRAN'S PRESIDENT OFFICE HANDOUT / IRAN'S PRESIDENT OFFICE

Samtidig begynner presset å komme fra det iranske folk. Noen av Irans beste hoder mistet livet i ulykken, sammen med unge barn og nygifte.

Fredag 10. januar:

Rouhanis talsmann Ali Rabiei kommer med en uttalelse der anklagene om at Iran skjøt ned passasjerflyet kalles en «stor løgn».

Senere samme dag kalles det inn til et møte der Rouhani skal ha blitt fortalt sannheten. Der skal han ifølge New York Times’ kilder ha blitt svært forbannet og krevd at sannheten måtte ut umiddelbart.

Militæret skal ha holdt igjen i frykt for at dette ville destabilisere Iran. Rouhani skal da ha truet med å trekke seg.

Til slutt blir Khamenei informert om konflikten. Ayataollaen beordrer regjeringen om å forberede en offentlig uttalelse der de erkjenner hva som skjedde.

Innrømmelsen

Klokken 7 lørdag morgen kom det iranske militæret med en uttalelse der de erkjente at Iran hadde skutt ned flyet grunnet en «menneskelig feil».

Avsløringen skal ikke ha hjulpet på splittelsen i regjeringen. Irans revolusjonshær ville angivelig legge skylden på de som avfyrte missilene, mens Rounani har krevd en bredere etterforskning.

Han skal også ha krevd å få vite hvorfor han ikke ble informert umiddelbart.

Iran har i ettertid benektet at de forsøkte å skjule noe etter styrten. Førsteamuensis Anders G. Romarheim har beskrevet forsøket på å feie nedskytingen under teppet som «Usedvanlig pinlig og skadelig for Iran».

– Det vi betraktet som sannheten var løgner, og det som vi betraktet som løgner var nyheter. Hvorfor? Vær varsom til hemmelighold og militærbyråkrati. Det finnes ingen annen løsning enn åpenhet og ærlighet, skrev Rouhanis topprådgiver Hesameddin Ashena på Twitter.

Publisert: 28.01.20 kl. 09:29

