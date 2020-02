USA-ekspert om Pelosi-stunt: – Virket planlagt og teatralsk

Den bitre konflikten mellom Donald Trump og demokratenes mektige leder Nancy Pelosi viser hvor dyp splittelsen er i amerikansk politikk, mener norske USA-eksperter.

Isfronten mellom Donald Trump og Nancy Pelosi er langt under frysepunktet, etter at demokratenes leder i Representantenes hus rev i stykker en kopi av presidentens manuskript og kalte talen «et manifest med usannheter».

Opptrinnet som har utløst sterke reaksjoner, fant sted i Kongressen i Washington D.C. etter presidentens årlige tale om rikets tilstand – State of the Union – tirsdag.

– En del demokrater vil nok være triste over at Pelosi senker seg ned på et nivå der politikken domineres av gjensidig forakt, sier tidligere forskningsdirektør ved Nobelinstituttet Asle Toje.

ISFRONT: President Donald Trump ga henne kopi av talemanuset sitt, men unnlot å hilse på Nancy Pelosi i Representantenes hus tirsdag. Foto: EPA

Som speaker i Representantenes hus tronet Nancy Pelosi over presidenten, med visepresident Mike Pence ved sin side. Før talen rakte hun hånden ut mot Trump, men ble tilsynelatende oversett av ham.

– Teatralsk opptrinn

Etter talen, som ble møtt av tordnende applaus fra republikanerne og isende taushet fra demokratene, rev demokratenes leder i stykker sin kopi av Trumps manuskript.

– Det virket planlagt og teatralsk. Opptrinnet manifesterer den gjensidige mistroen og tiltagende splittelsen i amerikansk politikk, sier Asle Toje.

Andre norske USA-kjennere sitter igjen med samme inntrykk.

– Det var en kraftig markering fra Nancy Pelosis side, og uansett hva man måtte synes om det, så gir det et godt bilde av hvor dypt splittet det amerikanske systemet er blitt, sier USA-kommentator Sofie Høgestøl.

Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier Svein Melby kaller Pelosis reaksjon dramatisk.

– Mange vil mene det var upassende. At Trump først nekter å hilse på henne og at hun river talen i stykker, viser hvor giftig og tøft forholdet er mellom partiene, sier Melby.

ENDTE I KRANGEL: Donald Trump har publisert dette bildet fra det opprivende møtet i Det hvite hus i fjor høst. I ettertid har Nancy Pelosi brukt det som sitt forsidebilde på Twitter. Foto: Det hvite hus

– Ville holde trøkket oppe

Melby sier at Nancy Pelosi trolig er den som har lengst erfaring med det taktiske spillet i amerikansk politikk. Hun har flere ganger vist sitt mishag med Donald Trump.

– Denne gang var nok tanken å holde oppe trøkket blant egne velgere, sier Melby.

Toje er usikker på om Pelosis oppførsel gagner hennes eget parti.

– Demokratene er veldig opptatt av høflighet og god tone, det er derfor de misliker Trump så intenst. Pelosi pleier å understreke at hun er oppdradd som katolikk, det ligger ikke i deres natur å hate, sier Toje.

Svein Melby mener at den politiske avgrunnen ikke har vært større siden sekstitallet, da Vietnamkrigen og borgerrettskampen skapte politisk splittelse i USA.

– Jeg har aldri opplevd bitrere atmosfære og større avstand mellom demokrater og republikanere. Trumps provokasjoner er med på å fyre opp under konfliktene, sier Melby.

– Aldri så steile fronter

Jusprofessor Geir Stenseth mener at det som skjedde, mangler sidestykke i moderne amerikansk politisk historie.

– Ikke under riksrettssaken som ble startet mot president Nixon eller da president Clinton sto tiltalt i riksrettssaken i 1999, var det i nærheten av et slikt iskaldt klima mellom republikanere og demokrater som det er i dag. Det har aldri vært så bitre og steile fronter. Det er overhodet ikke snakk om å åpne døren på gløtt for hverandre, sier professor Geir Stenseth ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Melby har bare sett utdrag av Trumps tale, men har forstått at presidenten la vekt på økonomisk vekst og fremgang og spilte på personlige historier for å gjøre sendingen fra Kongressen til et godt tv-program.

– Det er en taleteknikk som de fleste presidenter siden Ronald Reagan har benyttet. Og han har rett i at det er gode tider for mange amerikanere, som har fått det bedre enn for fire år siden.

SARKASTISK: Måten lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, klappet inn president Donald Trump på under «State of the Union»-talen i fjor, fikk stor oppmerksomhet. Mange tolker klappingen som sarkasme. Foto: AFP

– Formidabel folketaler

Asle Toje mener Trump holdt en god tale om rikets tilstand, med sterke retoriske poenger.

– Han er formidabel som folketaler og har et skuespillertalent mange setter pris på. Men mange i Norge vil nok undre seg over at det bare var skryt. Vi liker å høre at ikke alt er perfekt.

– Men det er ikke Trumps budskap?

– Han lever i en annen virkelighet enn demokratene. Der de ser alt som svart, ser han alt som hvitt. Han vil få frem at han i løpet av tre år har transformert USA til et paradis på jord, sier Asle Toje.

Melby mener at dersom Trump i det daglige hadde holdt seg til manus, slik han gjorde under talen om rikets tilstand i Kongressen, ville han vært trygg på å få fire nye år i Det hvite hus:

– Hadde han ikke henfalt til persontrakassering, kjeftesmelling og ufyselige twitter-meldinger ville han vært sikret gjenvalg. Men mange klarer ikke utstå Trumps væremåte og stemmer mot ham uansett.

Publisert: 05.02.20 kl. 16:49

