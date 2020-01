HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Returplaner for norsk IS-kvinne og to barn endret: Til Norge fredag

ERBIL/OSLO (VG) Den norske IS-kvinnen (29) og hennes to barn som tirsdag ble hentet ut av Syria, skulle egentlig ha vært på vei hjem til Norge torsdag. Men i siste liten ble planene endret.

At en hjemtransport etter planen skulle ha funnet sted, med landing i Norge i løpet av torsdag kveld, får VG bekreftelse på fra flere kilder. VG meldte i en tidligere versjon av denne saken at IS-kvinnen og barna skulle komme til Norge torsdag kveld.

Men planene ble endret etter at VG publiserte saken om returen, og etter det VG er kjent med ligger det ikke en dramatisk hendelse bak endringen i planene. Kvinnen og barna ankommer ikke Norge torsdag kveld likevel, får VG nå opplyst.

I et intervju torsdag kveld med NRK sier Erna Solberg at hun tror de kommer hjem fredag.

– Det antas at de kommer i morgen, men dette er det PST som har mest kontroll over, sier Solberg.

Familien har vært Erbil i Nord-Irak, der barna har vært til en helsesjekk som har vart siden de kom til byen i bil tirsdag kveld.

VG har lenge vært kjent med at det er blitt jobbet med den strengt hemmelige operasjonen, men har av hensyn til sikkerheten ventet med å omtale arbeidet. Nå kan flere detaljer om aksjonen publiseres:

Familien ble for en uke siden flyttet fra den beryktede leiren al-Hol i Nord-Syria, og over til leiren Roj. UD sitt team har fryktet at familien kunne bli angrepet og drept i al-Hol leiren, dersom det ble kjent blant de ekstreme kvinnene i leiren at moren ville bryte med IS og hentes hjem til Norge

Derfra ble de fraktet med bil over grensen, etter at en avtale var blitt inngått med de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria om en «repatriering grunnet humanitære årsaker».

Den fem år gamle guttens alvorlige helsetilstand er begrunnelsen for at regjeringen henter familien, men det gjorde også transporten ut vanskelig.

Under oppholdet i Erbil har den norske delegasjonen fått beskyttelse av kurdiske sikkerhetsstyrker. Årsaken til å stanse i Nord-Irak er at gutten har trengt helsetilsyn for å gjøre ham reiseklar.

Ber om skjerming av barna

Den norske IS-kvinnen sin advokat, Nils Christian Nordhus har sendt følgende uttalelse til VG om hjemreisen:

«Vi ber innstendig om at alle aktører respekterer den absolutte skjerming av barna. Det er mor og familiens oppfordring at barnas reise til og møte med Norge skjer mest mulig skånsomt og med verdighet. Vi skal besvare de spørsmål offentligheten har krav på kunnskaper om, men av hensyn til sikkerheten til og behovet for skjerming av barna, mor og andre involverte aktører, fastholder vi at slik redegjørelse først vil bli gitt på varslet pressekonferanse etter at mor og barn er brakt i beskyttede omgivelser på norsk jord. Vi har ikke kommentarer til spørsmålet om når familien er forventet å ankomme.»

Hemmelig aksjon

Siden oktober har UD jobbet under strengt hemmelighold med planene for å hente hjem den norske IS-kvinnen og hennes to barn.

– Vi begynte arbeidet tidlig i oktober. Da orienterte jeg den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, har utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Saken har skapt rabalder i Frp, som truer med å gå ut av regjering. De jobber nå med en kravliste fra partiet til statsminister Erna Solberg. På spørsmål om Frps sterke motstand mot å hente kvinnen hjem hadde noen påvirkning på aksjonen, svarer Eriksen Søreide avvisende:

– Nei. Vi har jobbet med denne saken siden tidlig i fjor høst. Da regjeringen tok en beslutning var det allerede kjent at Frp ikke ville stille seg bak en slik løsning, og det ga de tydelig uttrykk for. Men det var et flertall i regjeringen for å forsøke å hente hjem et antatt sykt barn, og da ble det etter hvert klart at det også måtte inkludere mor og søster.

– Hva har vært det vanskeligste aspektet ved arbeidet dere gjorde?

– Det helt klart vanskeligste har vært kombinasjonen av den generelle risikoen i området og risikoen inne i leiren. Situasjonen i leiren betyr at det er forbundet med fare å signalisere at man ønsker seg ut. Derfor måtte vi jobbe på en måte som gjorde at det ikke ble kjent at det pågikk et slikt arbeid, sier Eriksen Søreide.

Barna er medtatt

Begge de to barna er svært medtatt etter å ha levd flere år i en krigssone, fulgt av et langt opphold under tøffe forhold i den fryktede leiren al-Hol i Syria. Den tre år gamle jenta har vært mye plaget av diaré, men det er helsetilstanden til gutten som har skapt størst bekymring.

Han lider av det som trolig er den sjeldne sykdommen cystisk fibrose, og familiens advokat Nils Christian Nordhus har advart at gutten ville ha stått i fare for å dø, dersom han ble i leiren.

Det samme fortalte den norske IS-kvinnen i et eksklusivt intervju med VG i fjor høst, der hun også forklarte hvorfor hun insisterte på å bli med barna til Norge:

– Dersom sønnen min ikke får bedre behandling, så frykter jeg at han blir så tynn at han dør. Hvis han må dra uten meg, så vil han ikke klare seg, for jeg er den eneste omsorgspersonen han har hatt, sa moren til VG.

TYNN: Den norske gutten på fire år i leiren i Syria veide i fjor høst bare 11 kilo, ifølge hans legejournal. Foto: Privat

Gift med kjent IS-kriger

Barnas mor er en 29 år gammel kvinne med norsk-pakistansk bakgrunn, som dro til Syria i slutten av 2012.

Hun hadde da vært med i et radikalt, islamistisk miljø på Østlandet. Hun har selv forklart at hun dro til Tyrkia for å gifte seg, og ikke visste at hun ville bli tatt med til Syria. Hun hevder også at hun aldri har sverget troskap til Den islamske staten (IS).

Faren til den syke gutten var Bastian Vasquez, en av de mest profilerte norske statsborgerne som dro for å kjempe i Syria. Han ble med i terrorhæren IS og fikk en fremtredende posisjon frem til han mistet livet i IS-området i 2015.

Så lenge Vasquez var i live var det ikke mulig for kvinnen å forlate Syria, men etter hans død skal kvinnens nye ektemann, en IS-kriger fra Nord-Afrika, ha gitt henne tillatelse til å forsøke å forlate området. VG har tidligere skrevet om hvordan kvinnen i 2015 hadde kontakt med norske myndigheter for å rømme fra IS, noe hun den gangen ikke lyktes med.

Faren til den lille jenta som nå hentes hjem var den nordafrikanske IS-krigeren, som også er antatt drept. Jenta kan få norsk statsborgerskap via sin norske mor, dersom slektskap bevises ved DNA-test.

I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (5) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (3) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT

Fortsatt fire kvinner og fire barn i Syria

Kvinnen som nå hentes hjem er ikke den omstridte islamisten Aisha Shezadi. Shezadi var også i en periode gift med Bastian Vasquez, som hans kone nummer to. Shezadi har tidligere bedt UD om hjelp til retur til Norge, men hun har siden trukket tilbake den søknaden.

Totalt var det fem norske kvinner og seks norske barn i interneringsleirer i Syria, men det er bare kvinnen som nå hentes hjem som de siste månedene har hatt en aktiv søknad hos UD om bistand til retur.

Det betyr at norske myndigheter kun er kjent med at det nå er fire norske kvinner med til sammen fire barn som er i interneringsleirer kontrollert av kurdiske myndigheter. De fire som gjenstår er Aisha Shezadi (med ett barn), en etnisk norsk konvertitt til islam (uten barn), og de to norsk-somaliske kvinne kjent fra boken «To søstre» (til sammen tre barn).

Publisert: 16.01.20 kl. 13:38 Oppdatert: 16.01.20 kl. 21:40

