Søreide: Uakseptabel trussel fra Iran

STORTINGET (VG) Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømte onsdag den ferske trusselen fra Irans president fra Stortingets talerstol, og sa at den er uakseptabel.

Eriksen Søreide er i Stortinget sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) for å redegjøre om Norges engasjement i Irak og den spente situasjonen i Midt-Østen etter at USA og Iran har angrepet hverandres mål.

De to statsrådene gjorde det klart at de omlag 70 norske soldatene fortsatt blir i Irak, selv om fortsatt ikke har gjenopptatt jobben de er der for, som er å trene og rådgi irakiske soldater i kampen mot IS.

– Det er fortsatt uavklart hva dette ender med. en det er ikke tatt noen avgjørelse om å avslutte operasjonen, sa Bakke-Jensen.

Reagerte

Utenriksministeren reagerte direkte på uttalelsen fra Irans president Hassan Rouhani onsdag morgen, etter at han sa at europeiske soldater i Midtøsten kan være i fare, etter at Storbritannia, Frankrike og Tyskland har klaget inn Iran for brudd på atomavtalen.

– VI har merket oss uttalelsen. Dersom han er referert riktig, er dette en helt uakseptabel trussel, sa Eriksen Søreide i Stortinget.

Ifølge Bakke-Jensen er de norske soldatene godt trent og utstyrt til å ivareta sin egen sikkerhet, men opplyste også at Norge har holdt tilbake stabspersonell som skulle stasjoneres i Bagdad.

De norske soldatene er der på invitasjon fra irakiske myndigheter, og er der som en del av den internasjonale koalisjonen i kampen mot IS.

Publisert: 15.01.20 kl. 13:08

