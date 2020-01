Fly med evakuert nordmann skal fly til Madrid fredag ettermiddag. Foto: Pa Photos

UD: Evakuert nordmann skal til Norge

Utenriksdepartementet (UD) bekrefter til VG at en norsk statsborger som ble evakuert ut av den kinesiske byen Wuhan med et britisk fly, etter planen skal til Norge.

Yasmin Sfrintzeris

Ines Margot Zander

Oppdatert nå nettopp

Klokken 14.33 meldte Sky News at et fly med 110 evakuerte personer har landet i England.

Ifølge spanske myndigheter er det blant annet briter, spanjoler, dansker og en nordmann på flyet. Flere av de evakuerte, deriblant den norske statsborgeren, vil flys videre til Spania, ifølge spanske myndigheter.

Den spanske avisen El País skriver at flyet med evakuerte nordmenn, dansker og spanjoler skal lande i Madrid. Flyet tok av fra den coronarammede byen Wuhan i Kina, hvor virusutbruddet skal ha startet, natt til fredag.

Evakueringen ble ledet av Storbritannia. Utenriksdepartementet (UD) bekreftet tidligere fredag at en nordmann er evakuert ut av Wuhan med det britiske flyet. Det er ikke bekreftet at det dreier seg om den samme personen.

Utenriksdepartementet kan bekrefte til VG at den norske borgeren som ankom med britisk fly fra Wuhan i Kina etter planen skal til Norge, men vi vil ikke gå nærmere inn på reisedetaljene.

Fredag ettermiddag skriver Aftenposten at UDI åpner opp for at «virusfaste» kinesere får bli i Norge utover den opprinnelige virusperioden sin.

El País har hatt en journalist om bord på flyet. Spanias helsedepartement skriver på Twitter at de vil bli plassert i karantene i militærsykehuset Gómez Ulla, og skal være der i 14 dager.

HENTER BRITENE: Busser og ambulanser venter på de britiske passasjerene som er evakuert ut av Kina. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Ifølge SKy News skal britene vil holdes i karantene i 14 dager.

Torsdag opplyste Folkehelseinstituttet til VG at nordmennene som hentes hjem ikke vil bli plassert i karantene i Norge.

Bakgrunn: Så smittsomt er det nye coronaviruset

Fredag erklærte Verdens helseorganisasjon viruset for en «internasjonal folkehelsekrise».

213 personer har dødd av viruset i Kina. Hittil er 9.776 personer smittet på verdensbasis.

187 personer er blitt friskmeldt etter å ha hatt viruset.

Epidemiekspert som Svenn-Erik Mamelund at dette viruset trolig er mindre farlig enn influensa.

Publisert: 31.01.20 kl. 14:23 Oppdatert: 31.01.20 kl. 16:30

