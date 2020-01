VIRUSET: Australske forskere klarte å isolere viruset. Nå jobbes det på spreng for å lage en vaksine. Foto: Dr Julian Druce - Vidrl, The Doh / X80001

Spanske myndigheter: Evakuert nordmann skal flys til Spania

En norsk statsborger som er evakuert ut av den kinsesiske byen Wuhan, skal flys fra London til Madrid fredag ettermiddag, ifølge den offisielle Twitter-kontoen til spanske myndigheter.

Yasmin Sfrintzeris

Ines Margot Zander

Oppdatert nå nettopp

Spanske myndigheter opplyser at et fly med evakuerte spanjoler, dansker og en nordmann vil lande i London klokken 14.30 norsk tid. De melder at flere av de evakuerte, deriblant den norske statsborgeren, vil flys videre til Spania.

Den spanske avisen El País skriver at flyet med evakuerte nordmenn, dansker og spanjoler skal lande i Madrid. Flyet tok av fra den coronarammede byen Wuhan i Kina, hvor virusutbruddet skal ha startet, natt til fredag.

Evakueringen ble ledet av Storbritannia. Utenriksdepartementet (UD) bekreftet tidligere fredag at en nordmann er evakuert ut av Wuhan med det britiske flyet. Det er ikke bekreftet at det dreier seg om den samme personen.

UD skriver i en e-post til VG at de ikke kjenner til saken.

El País har hatt en journalist om bord på flyet. Spanias helsedepertement skriver på Twitter at de vil bli plassert i karantene i militærsykehuset Gómez Ulla, og skal være der i 14 dager.

Torsdag opplyste Folkehelseinstituttet til VG at nordmennene som hentes hjem ikke vil bli plassert i karantene i Norge.

Bakgrunn: Så smittsomt er det nye coronaviruset

213 personer har dødd av viruset i Kina. Hittil er 9.776 personer smittet på verdensbasis.

187 personer er blitt friskmeldt etter å ha hatt viruset.

Fredag erklærte Verdens helseorganisasjon viruset for en «internasjonal folkehelsekrise».

Publisert: 31.01.20 kl. 14:23 Oppdatert: 31.01.20 kl. 14:33

