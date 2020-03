DRASTISKE TILTAK: Danmarks statsminister Mette Frederiksen varsler en rekke drastiske tiltak. Foto: PHILIP DAVALI / Ritzau Scanpix

Danmark stenger alle skoler og barnehager

Alle elever, studenter og offentlig ansatte i Danmark sendes hjem i to uker, opplyser statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse.

– Hold deres barn hjemme fra i morgen, er statsministerens tydelige oppfordring til foreldre, ifølge Ekstra Bladet.

Også alle offentlig ansatte som ikke har en såkalt «kritisk funksjon», sendes hjem for å minske spredningen av coronaviruset i Danmark.

I tillegg til å stenge alle utdannelsesinstitusjoner og barnehager fra mandag, oppfordres barer, utesteder, biblioteker, kulturinstitusjoner og fritidstilbud til å stenge i to uker, skriver Jyllands Posten.

– Vi skal unngå at for mange dansker blir smittet på en gang. Det går allerede fort her hjemme. Det går for fort. Derfor intensiverer myndighetene innsatsen, sier statsministeren.

Tirsdag var tallet på bekreftet smittet i Danmark 262. Onsdag kveld opplyser Frederiksen at 514 personer er smittet av coronaviruset.

Danmark har fått 72 nye bekreftede tilfeller bare siden klokken 17 i dag.

Ti personer i Danmark er innlagt og to er i kritisk tilstand, skriver Danmarks Radio.

Statsministeren understreker samtidig at det er viktig innbyggerne ikke får panikk.

– Det er ingen grunn til å hamstre rugbrød eller toalettpapir, sier Frederiksen, ifølge Jyllands Posten.

– Vi skal kunne kjøpe varer i butikkene, det skal produseres, transporteres, og det skal selges.

Under pressekonferansen opplyser Frederiksen om at regjeringen fraråder at man holder arrangementer med mer enn 100 personer. Etter loven kan ikke myndighetene avlyse arrangementer, men dette vil statsministeren nå endre på.

– Vi har ikke hjemmel til å forby det ved lovgivning i dag, men vi kommer til å be Folketinget håndtere en hastelovgivning i morgen, sier Frederiksen.

Ifølge Danmarks Radio vil det gjennomføres hastelovgivning for å gi myndighetene flere redskaper til å bekjempe coronaviruset.

Mange lurer på hva som skjer med skoler i Norge. Onsdag er det ingen nasjonale anbefalinger om å stenge skoler i Norge.

VG får opplyst at Helsedirektoratet i Norge ikke gjort noen ny vurdering i kveld, men temaet vil diskuteres igjen i morgen.

