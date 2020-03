DRATISKE TILTAK: Danmarks statsminister Mette Frederiksen varsler en rekke drastiske tiltak. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Danmark: Alle offentlige ansatte sendes hjem

Alle elever og studenter sendes hjem i to uker, meddeler statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse.

– Hold deres barn hjemme, er statsministeren tydelige oppfordring til foreldre, ifølge Ekstra Bladet.

I tillegg sendes alle offentlige ansatte, som ikke har en såkalt «kritisk funksjon», også hjem, skriver Danmarks Radio.

Også barer og utesteder oppfordres til å stenges.

– Vi skal unngå at for mange dansker blir smittet på en gang. Det går allerede fort her hjemme. Det går for fort. Derfor intensiverer myndighetene innsatsen, sier statsministeren.

Statsministeren sier videre at regjeringen fraråder at man holder arrangementer med mer enn 100 personer.

– Vi har ikke hjemmel til å forby det ved lovgivning i dag, men vi kommer til å be Folketinget håndtere en hastelovgivning i morgen, sier Frederiksen.

Det er 514 smittede av coronaviruset i Danmark, skriver Ekstra Bladet. Danmark har fått 72 nye bekreftede tilfeller siden klokken 17 i dag.

Ti personer i Danmark er innlagt og to er i kritisk tilstand, skriver Danmarks Radio.

Etter det VG kjenner har Helsedirektoratet ikke gjort noen ny vurdering i kveld, men temaet vil diskuteres igjen i morgen.

