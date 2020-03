I LEDERPOSISJON: Den siste tiden har store deler av det demokratiske partiet samlet seg rundt Joe Biden. Nå ligger han langt foran på de fleste meningsmålinger. Foto: Thomas Nilsson / VG

USA-ekspert om Biden: – Må fremstå direkte senil for å tape nå

Etter et sterkt comeback forrige uke, er Joe Biden stemplet som klar favoritt før seks nye delstater skal stemme over demokratenes presidentkandidat.

Drømmen til Bernie Sanders kan dermed få et nytt skudd for baugen når det natt til onsdag norsk tid holdes nominasjonsvalg i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota og Washington.

Under den såkalte «supertirsdagen» forrige uke var det Joe Biden som stakk av med flest delegater. Det er også han som ligger best an på målingene før nattens drama, hvor han og Bernie Sanders kjemper om til sammen 352 delegater.

Oversikt over delegater Disse statene stemmer 10. mars: Michigan – 125 delegater

Washington – 89 delegater

Missouri – 36 delegater

Mississippi – 36 delegater

Idaho – 20 delegater

North Dakota – 14 delegater Vis mer

Joe Biden har siden han vant primærvalget i South Carolina ledet på meningsmålingene nasjonalt, viser tall hos Real Clear Politics. Også lokalt ligger han godt an. I Michigan har han for eksempel over 20 prosentpoengs ledelse på enkelte målinger.

For å ha et flertall av delegatene, må kandidaten vinne 1991 delegater.

– Det vil bli vanskelig for Sanders å ta igjen Biden nå. Sistnevnte ligger mye bedre an etter forrige ukes «supertirsdag» enn hva noen ville trodd, sier førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad ved Bjørknes Høyskole.

Biden i tet

Også USA-ekspert og kommentator Jan Arild Snoen i Minerva spår gode resultater for den tidligere visepresidenten.

– Noen uker tilbake i tid viste meningsmålingene at Sanders og Biden ville vinne tre av statene hver. Nå ser det ut til at Biden kan vinne alle sammen, sier han.

Av statene som stemmer tirsdag, er Michigan holdt for å være den viktigste å vinne. Ikke bare har delstaten flest delegater å dele ut, men er også viktig å vinne for å bevise at man har støtte hos amerikansk arbeiderklasse.

I 2016 vant Sanders da han stilte mot Hillary Clinton i primærvalget. Da hun et halvt år senere stilte i presidentvalget mot Trump, tapte hun staten. Da hadde ikke en demokratisk presidentkandidat tapt staten siden 1988.

Trenger 2016-reprise

– Michigan var et comeback for Sanders sist, og den største premien av de seks statene på tirsdag. Bortsett fra Washington, er de andre statene mer som trøstepremier å regne, sier Jan Arild Snoen.

– Sanders er avhengig av å gjenskape dette for å fortsatt ha en sjanse, fortsetter han.

– Også i 2016 lå Sanders under på meningsmålingene før valget i Michigan? Kan det være at Sanders’ tilhengere ikke fanger opp hans tilhengere denne gangen også?

– Man kan ikke utelukke at de ikke plukkes opp, men målingene har vært presise for Sanders så langt i år, mens Biden har gjort det bedre enn målingene fra South Carolina av. De må bomme stort om skal det utgjøre en forskjell for Sanders, svarer Snoen.

HÅPER PÅ COMEBACK: Senator Bernie Sanders på et valgmøte ved Universitetet i Michigan søndag. I 2016 overrasket resultatene hans i staten. Denne gangen ligger han dårlig an på meningsmålingene. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Striden står mellom Sanders og Biden etter at de aller fleste av de andre kandidatene trakk seg etter supertirsdag. Etter rivalenes exit har det imidlertid ikke vært noen flere TV-sendte debatter mellom de to gjenværende.

De vil ikke møtes før i Arizona 15. mars.

– Det er mulig at den kommer for sent for Sanders, som kanskje har mest å vinne på den. Samtidig er det klart at dersom Bidens opptreden gir grunn til bekymring, holder kanskje Sanders ut for å se hva som skjer i løpet av våren, sier førsteamanuensis Restad.

Jon Arne Snoen mener det skal mye til for at Biden skal tape forspranget.

– Skal Biden tape dette primærvalget, må han åpne neste debatt med å putte tommelen i munnen og spørre Sanders «Mother, is that you?» Han må rett og slett fremstå direkte senil for å tape nå, sier han.

Biden har av sine motstandere blitt kritisert for en rekke merkelige uttalelser. Blant annet kalte han en tilskuer på et valgmøte «a lying, dog-faced pony soldier».

– Kampen er nok ikke over helt enda for Sanders’ del, men hans argument om at han inspirerer yngre velgere fungerer dårligere når Biden ser ut til å gi enda bedre oppmøte fra andre viktige velgergrupper, sier førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad.

Hun mener det virker som om middelklassevelgerne fra forstedene nå samler seg bak Biden. Det var denne gruppen som ga demokratene flertall i Representantenes hus i mellomvalget i 2018.

Publisert: 10.03.20 kl. 18:46

