Reuters: Italia vurderer å «stenge» 11 provinser

I følge nyhetsbyrået Reuters vurderer myndighetene å stenge av området Lombardia, der blant annet storbyen Milano ligger.

Forbud mot å reise inn eller ut av regionen, kan i følge Reuters korrespondent i Italia bli ett av tiltakene myndighetene tar i bruk for stanse spredningen av coronasmitte i Nord-Italia. Også Bloomberg melder om planene lørdag kveld.

Også stenging av museer, svømmebassenger, treningssentre og vintersportssteder skal stå på listen over tiltak som skal stoppe viruset.

Reuters sjefskorrespondent i Italia, Crispian Balmer, meldte tidligere lørdag kveld på Twitter at skoler skal holde stengt til 3.april og at alt av ferie og fridager for helsepersonell er trukket tilbake av myndighetene.

I følge Balmer vil de strenge tiltakene gjelde kjente turistområder som Venezia og Rimini. På listen står også Modena, Parma, Piacenzam Reggio Emilia, Pesaro, Urbino, Padua, Treviso, Asti og Alessandria.

I følge oversikten til Verdens Helseorganisasjon WHO, har 197 mennesker mistet livet i Italia etter corona-smitte. 4636 mennesker er bekreftet smittet. La Republica skriver at 32 av 46 smittede i Liguria er innlagt på sykehus.

Viruset sprer seg videre: Lørdag kveld meldte helsedepartementet i Moldova at en 48 år gammel kvinnen har testet positivt. Hun kom hjem fra en tur til Milano.

Publisert: 07.03.20 kl. 21:38

