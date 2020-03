Foto: Marco Passaro / IPA Milestone

Italia stenger av millionregion og flere provinser

Myndighetene i Italia har bestemt seg for å innføre strenge tiltak for å bekjempe coronaviruset i store deler av Nord-Italia.

Oppdatert nå nettopp

Tiltakene trer i kraft om «noen timer», sa statsminister Giuseppe Conte på en pressekonferanse sent lørdag kveld.

Det innføres to typer tiltak. Tiltak i områder innenfor «sikkerhetssonen» og tiltak for hele Italia.

Ifølge avisen Corriere della Sera er dette noen av tiltakene i «sikkerhetssonen»:

Man kan kun forlate «sikkerhetssonen» dersomd et er et nødstilfelle

Man kan bevege seg innenfor «sikkerhetssonen», men personer i karantene må holde seg inne

Personer med høyere feber enn 37,5 blir sterkt anbefalt å holde seg hjemme, og begrense all sosial kontakt.

Stenge skoler, treningssentre og museer

Offentlige arrangementer avlyses eller utsettes

Barer og restauranter får begrenset åpningstid, og man må holde en sikkerhetsavstand på én meter.

Tiltakene vil gjelde for hele regionen Lombardia, samt blant annet Parma, Piacenza, Modena, Venezia, Novara og Vercelli. Totalt 14 provinser i tillegg til regionen Lombardia er innenfor «sikkerhetssonen». Det bor rundt 10 millioner mennesker i regionen. I resten av landet innføres forebyggende tiltak.

– Det er ikke noe absolutt forbud mot å ferdes, men det blir redusert mobilitet, sier Conte på pressekonferansen ifølge avisen Corriere della Sera.

les også Italienske leger: – Gjør dere klare

Tiltakene vil gjelde frem til 3. april. For fly- og togtrafikken vil bli begrenset til de som har «en god grunn til å reise».

– Vi fraråder mot store samlinger av mennesker, fortsatte Conte.

Målet med tiltakene er å begrense spredningen av viruset som så langt har tatt livet av 233 mennesker i Italia. Minst 5883 mennesker er bekreftet smittet.

– Disse tiltakene vil føre til ubehag, men nå er tiden for å ta ansvar og å være smarte, sier statsminister Conte.

De som trosser restriksjonene, kan bli bøtelagt og fengslet i opp til tre måneder, skriver NTB.

Reuters sjefskorrespondent i Italia, Crispian Balmer, meldte tidligere lørdag kveld på Twitter at skoler skal holde stengt til 3. april og at alt av ferie og fridager for helsepersonell er trukket tilbake av myndighetene.

– Vi vil vinne denne kampen hvis våre innbyggere opptrer ansvarlig og endrer livsstil, sa Angello Borrelli på en pressekonferanse. Han er sjef for sivilforsvaret.

Publisert: 07.03.20 kl. 21:38 Oppdatert: 08.03.20 kl. 07:36

