KOMMER SEG IKKE HJEM: Selma Finstad Lier (19), Caroline Gravdahl (19) og Synne Ødemark (20) befinner seg i den peruanske byen Cusco. Peru har nå stengt grensene. Foto: Privat

Mange nordmenn er corona-fast i utlandet

Utenriksdepartementet mottar rundt 1500 henvendelser i døgnet fra nordmenn som befinner seg i utlandet og ikke kommer seg hjem.

Blant dem er de tre jentene Selma Finstad Lier, Caroline Gravdahl og Synne Ødemark, som de siste tre ukene har vært på reise i Argentina, Brasil, og Peru.

Jentene, som er fra henholdsvis Askim og Skiptvet, forteller at de ikke opplevde noen stor bekymring for coronaviruset på turen.

– Det var ikke før denne uken at det plutselig ble veldig mye, forteller venninnene, som nå befinner seg i den peruanske byen Cusco.

12. mars gikk statsminister Erna Solberg ut og rådet alle nordmenn til å komme hjem, og det raskt.

Venninnene befant seg da på en fire dager lang fottur i Andesfjellene for å komme seg til den populære turistattraksjonen Machu Picchu, og ble ikke orientert om situasjonen før de kom tilbake, to dager senere.

FOTTUR: Jentene fra Askim og Skiptvet var uten Internett i fire dager da Utenriksdepartementet ba alle nordmenn i utlandet om å komme seg hjem. Foto: Privat

Fikk melding av UD om at grensene ville stenges

– To av oss booket nye billetter med en gang, og fikk et fly den 17. mars, forteller Finstad Lier til VG.

Jentene tok i tillegg kontakt med Utenriksdepartementets (UD) ambassade i Chile og det norske konsulatet i Lima, men fikk ingen beskjed om at det hastet med å komme seg hjem, forteller de.

Søndag 15. mars annonserte Perus president Martin Vizcarra unntakstilstand, og erklærte at landet ville stenge sine grenser i et forsøk på å begrense et utbrudd av coronaviruset fra og med mandag.

– Mandag fikk vi en sms fra UD om at grensene ville stenges. Vi pakket sakene våre og dro til flyplassen med en gang, men fikk beskjed om at ingen andre enn de som hadde billetter ut av landet den dagen ville komme på et fly.

Jentenes fly skulle gå dagen etter. Da var grensene allerede stengt.

SPESIELL SITUASJON: Politiet var til stede på flyplassen for å forhindre kaos da det ble kjent at grensene ville stenges mandag. Jentene var der i 6 timer, men kom seg ikke hjem. Foto: Privat

– Vi må nesten bare vente

Hverken flyselskapene Avianca eller KLM, som de opprinnelig skulle reise hjem med, ga dem noen informasjon. De fikk heller ingen informasjon av reiseselskapet Kilroy, som de bestilt turen gjennom, forteller de.

– Vi har ringt Kilroy flere ganger, uten å få noen svar. Det har i tillegg vært vanskelig å nå dem, både for oss og foreldrene våre, sier Ødemark, som reagerer på at reiseoperatøren ikke tar større ansvar.

Det nå er innført portforbud i Cusco, og både militæret og politiet er til stede i gatene.

– Det er mange spørsmål og mye usikkerhet. Vi må nesten bare vente til den norske regjeringen eventuelt hjelper oss, sier Finstad Lier, som forteller at situasjonen også tar på økonomisk.

– Vi har heldigvis foreldre som kan hjelpe oss, men jeg har nå kjøpt tre ulike flybilletter hjem. Det er jo penger man ikke vet om man får tilbake, legger hun til.

– Mange må belage seg på å bli der de er

Daglig leder i Kilroy, Flavia Forster, sier til VG at hun forstår veldig godt at jentene både er frustrerte og urolige, men er forbauset over at de sier de ikke har fått informasjon fra reiseselskapet.

– Vi har kontakt med alle som reiser på pakkereiser fra oss, og vi har tett dialog med mange som er i Peru. Vi selger også en del reiser med bare flybilletter, som gir en del frihet for kunden, og kunden kan ha gjort endringer selv. Det gjør også at vi ikke alltid vet nøyaktig hvor de reisende er.

Forster forteller at de har fått flere henvendelser fra reisende både på telefon og e-post.

– Kilroy har tatt kontakt med alle som er på pakkereise som vi plikter å bistå. Grunnet kapasitet har det tatt tid å komme i dialog med alle, så det kan være de synes det har tatt for lang tid.

Hun forteller at de har dialog med UD og jobber iherdig med å hjelpe de reisende med å booke nye hjemreiser.

– Men det er vanskelig. Mange av de vi hjelper med nye billetter opplever at flyene igjen og igjen blir kansellert, så mange må nok belage seg på å bli der de er og vente på at flytrafikken gjenopptas.

Corona-fast i Argentina

Iris Johansen (20) fra Bergen har de siste seks månedene reist rundt i Latin-Amerika på backpacking, og befinner seg nå i Buenos Aires i Argentina.

Argentina stengte i likhet med Peru grensene sine den 16. mars.

– Jeg skulle etter planen hjem den 16. mars med Norwegian, men flyet ble kansellert. Jeg prøvde å finne et nytt fly, men prisene steg veldig fort. Et fly hjem kostet plutselig mellom 50–60.000 kroner, det er penger jeg ikke har, forteller Johansen til VG.

BOR HOS EN VENNINNE: Iris Johansen bor sammen med venninnen Luciana Antonich i Buenos Aires. De fikk heldigvis handlet før myndighetene innførte portforbud og nasjonal karantene. Foto: Privat

– Ikke en ideell situasjon

Ved midnatt natt til fredag lokal tid innførte myndighetene i Argentina portforbud og nasjonal karantene. Landets president Alberto Fernandez uttalte torsdag at det blir ansett som en kriminell handling å bryte karantenen.

– Det er ikke en ideell situasjon. Jeg skulle ønske jeg var hjemme med familien min. Etter forholdene går det greit med meg, men jeg er mest redd for at besteforeldrene mine skal bli syke og at jeg ikke kan være der for dem.

Johansen forteller at hun har booket om billetten til et fly 19. april, men at hun ikke vet om det vil gå som planlagt.

Jobber med å finne løsninger

Hvert døgn mottar UD rundt 1500 henvendelser fra norske statsborgere som befinner seg i utlandet, og som ikke kommer seg hjem.

– Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker, men situasjonen i Peru er vanskelig. Vi er i kontakt med både andre nordiske og europeiske land for å få en oversikt over hvilke muligheter som finnes for å komme seg ut av Peru. Vi er også i kontakt med de norske borgerne som vi vet om, som har registrert seg på reiseregistrering.no, samt lokale myndigheter for å se hva som finnes av løsninger, sier pressetalsperson i UD, Ane Haavardsdatter Lunde til VG.

Hun understreker at det er viktig at nordmenn som er i utlandet, registrerer seg på reiseregistrering.no, slik at UD kan gi oppdatert informasjon om landet man befinner seg i.

Publisert: 22.03.20 kl. 20:55

