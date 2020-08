Voldelige opptøyer i Malmö etter koranbrenning

Rundt 300 personer har samlet seg på Rosengård i Malmö for å protestere mot at en Koran ble satt fyr på tidligere i dag. Politiet sier at situasjonen er ute av kontroll.

Oppdatert nå nettopp

– Vi har pågående voldsomme opptøyer som vi håndterer. Vi har ikke situasjonen under kontroll og det er urolig i hele området, sier Rickard Lundqvist, pressevakt i politiet til SVT.

Politiet meldte først at de hadde situasjonen under kontroll, men den har eskalert i løpet av kvelden, ifølge Aftonbladet. Det har blitt avfyrt fyrverkeri, og gjenstander er kastet mot politiet. I tillegg har det blitt satt fyr på flere biler.

forrige











fullskjerm neste

Ifølge politiet er årsaken til opprøret at Koranen skal ha blitt brent tidligere på dagen på industriområdet i Emilstorp av representanter for det høyreekstreme danske partiet Stram Kurs.

Det skal også ha vært en annen islamkritisk demonstrasjon på Stortorget i Malmö der tre personer ble pågrepet for hets etter å ha sparket en Koran.

Disse demonstrasjonene er en reaksjon mot at Stram Kurs’ partileder, Rasmus Paludans, ble nektet å holde en markering i Malmö om «islamiseringen i Norden». Paludans ble invitert av den svenske kunstneren Dan Park.

Les også: Litteraturhuset stenger døren for rasismedømt danske

Fredag ble den danske partilederen Paludan nektet innreise til Sverige og fikk et toårig innreiseforbud, skriver DR.

Saken oppdateres

Publisert: 28.08.20 kl. 22:13 Oppdatert: 28.08.20 kl. 22:53

Les også

Fra andre aviser