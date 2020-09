Nancy Pelosi under et arrangement på en skole i San Francisco onsdag. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pelosi i hardt vær etter frisørbesøk uten munnbind

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, er i hardt vær etter at mediehuset Fox News fikk tak i videobilder som viser at hun dro til frisøren innendørs uten å bruke munnbind.

CNN omtaler hendelsen i i San Francisco som en «gavepakke» til president Donald Trumps valgkamp.

Ifølge Fox News var eieren av salongen, Erica Kious, forbannet på at Pelosi hadde fått lov til å bryte coronaregelen om at hårklipp kun skal skje utendørs.

Pelosis kontor sier til CNN at hun hadde på seg munnbind under hele frisørbesøket utenom da hun fikk håret sitt vasket.

– Denne forretningen lot flertallslederen komme inn mandag og fortalte henne at de hadde lov av byen til å ha en kunde om gangen, sier Pelosi-talsmann Drew Hammill.

Pelosi selv svarte senere onsdag;

– Jeg tar ansvar for å stole på ordene til en salong i nabolaget mitt som jeg har gått til i mange år, og da de sa at de hadde mulighet til å ta inn en person av gangen. Jeg stolte på det. Men det viste seg å være en felle. Så jeg tar ansvar for at jeg gikk i en felle, sier hun.

Trump langet ut mot flertallslederen på Twitter.

– Gærne Nancy Pelosi hudflettes for å la en skjønnhetssalong være åpen, når alle andre er stengt, og for å ikke ha hatt på seg maske, selv om hun hele tiden er belærende overfor alle andre. Vi skal mest sannsynlig vinne tilbake Representanenes hus og sende Pelosi på dør, skriver han.

Publisert: 02.09.20 kl. 23:45