Trudeau og Solberg i knallhard konkurranse om plass i FNs sikkerhetsråd

PARIS/OSLO (VG) Statsministrene Justin Trudeau fra Canada og Erna Solberg kjemper mot hverandre om en plass i FNs sikkerhetsråd for to år fra 2021. Men onsdag kveld overøste de hverandre med ros da de møttes i Paris.

Valget om to ledige seter i Sikkerhetsrådet skjer i juni i neste år. Foruten Norge og Canada , kjemper også Irland om plassen, og valgkampen anses for å være historisk tøff.

Både Norge og Canada bruker nå store ressurser på å vinne støtte fra de 190 andre medlemslandene i FN.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å be om Canadas stemme, sa Solberg til VG før møtet med Trudeau i den kanadiske ambassadørens residens onsdag kveld.

Veldig lik profil

Problemet er snarere at Norge og Canada som regel snakker med samme stemme i internasjonale spørsmål.

– Vi må bare innrømme at Norge og Canada har veldig lik profil akkurat nå, sier Solberg.

Trudeau og Solberg er så nær beslektet politisk, at førstnevnte inviterte Solberg til G7-møtet i Canada i fjor, der hun fikk i oppdrag å snakke om det norske initiativet mot forurensning av verdenshavene.

Havsatsing

Den kanadiske statsministeren kvitterte for dette da han tok imot Solberg i Paris onsdag kveld:

– Din stemme i havsatsingen er er ekstremt viktig. Og jeg har stor respekt for din pådriverrolle for FNs bærekraftsmål, sa Trudeau til den norske statsministeren.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Canada. Vi tenker som regel likt, kvitterte Solberg tilbake.

Norge gir mer enn Canada

Overfor VG slår Solberg fast at hun ikke vil føre en negativ kampanje og fremheve andres svakheter:

– Vi trenger ikke å snakke ned andre for å snakke om oss selv.

Men likevel, hun mener det er noen forskjeller på Norge og Canada:

– Vi har vært et konsistent land på den globale arenaen. Canada har litt ulike agendaer, med ulike regjeringer. Vi gir mer bistand og er mer aktive på FN-siden, sier den norske statsministeren.

Mens Norge bruker en prosent av brutto nasjonalinntekten på bistand, er det sammenlignbare tallet for Canada bare 0,26 prosent, ifølge TV-stasjonen CBC News.

– Det er vår lange historie i FN og internasjonalt arbeid som gjør forskjellen. Vi har vært der over tid, mens Canada har vært mer ut og inn. Samtidig er Canada en veldig nær partner i FN for oss. Det gjør at det er en litt vennskapelig konkurranse, sier Erna Solberg.

