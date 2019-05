ÅSTEDET: Britisk politi og krimteknikere på plass ved huset der to gutter skal ha blitt drept i Shiregreen i Sheffield fredag formiddag. Foto: Danny Lawson / PA Wire Foto: Danny Lawson / PA Wire

Mann og kvinne siktet for drap på gutt (13) og gutt (14) i Sheffield

To tenåringsgutter er døde og fire andre barn skal ifølge britiske medier ha blitt «reddet» fra det politiet har omtalt som «en alvorlig hendelse».

En 37 år gammel mann og en 34 år gammel kvinne må mandag møte i retten siktet for to drap i Sheffield i England.

Kvinnen er også siktet for tre drapsforsøk, ifølge politiet i South Yorkshire.

Fire andre barn på åtte måneder, tre, ti og elleve år ble fraktet til sykehus, men ble utskrevet søndag ettermiddag, skriver Sky News.

To gutter på 13 og 14 år ble erklært døde etter å ha blitt fraktet til sykehus etter det politiet fredag omtalte som en «alvorlig hendelse».

Politiet er fremdeles sparsommelige med detaljer om hva som har skjedd, men de har tidligere avvist at det skal ha vært skyting på stedet.

Etter at politiet rykket ut til bolighus i Shiregreen-området i 07.30-tiden om morgenen ble naboene vitne til at mer enn et dusin politibiler og ambulanser etter hvert ankom stedet. Et ambulansehelikopter landet ifølge Sky News på området til en barneskole i nærheten.

Ingen andre personer er mistenkt i saken, og politiet ser på det som har skjedd som en isolert hendelse.

Publisert: 27.05.19 kl. 07:38