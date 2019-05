Statsminister Benjamin Netanyahu har siden april jobbet med å danne regjering, men siden han ikke har lyktes innen fristen, er det blitt utskrevet nyvalg i Israel. Foto: Foto: AP/NTB scanpix

Netanyahu klarte ikke å danne regjering – Israel utlyser nyvalg

Den israelske nasjonalforsamlingen har vedtatt å oppløse seg selv og utskrive nyvalg fordi Benjamin Netanyahu ikke klarte å danne en regjering innen fristen.

NTB-AP

Mindre enn 10 minutter siden







Statsminister Benjamin Netanyahu klarte ikke å samle en koalisjonsregjering før fristens utløp onsdag kveld, halvannen måned etter at hans parti Likud vant valget.

Parlamentet stemte 74–45 i favør nyvalg etter midnatt til torsdag. Valget skal holdes 17. september.

Det har vært seks uker med intense forhandlinger siden valget i april. Det største hinderet i koalisjonsforhandlingene er kravet fra partiet til tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman om at de ultraortodokse jødene må avtjene verneplikt som alle andre. Lieberman krangler med en håndfull strengt ortodokse partier om dette prinsippet som er svært omstridt i Israel.

les også Sjokkert etter kalott-advarsel: - Jøder er ikke trygge på tysk jord

Netanyahus problem er at han trengte stemmene fra alle disse partiene for å få flertall i Knesset for en ny koalisjonsregjering. Statsministeren har særlig vært kritisk til Lieberman og beskyldte ham for å utløse et kostbart og politisk lammende nyvalg så kort tid etter det forrige valget.

Publisert: 29.05.19 kl. 23:47