Legen i Erbil: – Barna trenger psykologisk spesialbehandling

BEIRUT/ERBIL/OSLO (VG) Legen som i går undersøkte alle de syv svenske barna som er reddet ut av Syria, sier til VG at barna i lang tid vil være preget av det de har vært igjennom.

– De har sett så mye vold, bomber og krig. Nå er det avgjørende med psykologisk spesialbehandling, sier legen Anwar Abduljabbar Yakkob over telefon til VG torsdag formiddag.

Tirsdag ettermiddag kom beskjeden morfaren Patricio Galvez så desperat har ventet på. I all stillhet, og uten at morfaren selv visste om det, reiste representanter fra svenske myndigheter fra Irak og over grensen til de kurdiskkontrollerte områdene i nordøstlige Syria.

Der hentet de ut de syv svenske foreldreløse barn fra den nå beryktede al-Hol-leiren der over 70.000 mennesker befinner seg. Menneskene der er stort sett kvinner og barn som er evakuert ut av områdene IS kontrollerte i Syria.

Det er der de syv barna til den avdøde norske IS-krigeren Michael Skråmo og hans avdøde svenske kone har befunnet seg. Siden de døde, og barna viste seg å være i live, har morfaren til barna jobbet intenst for å få dem hjem til Sverige.

VG har fulgt morfarens gjennom en rekke artikler.

Tatt til sykehus

Etter at de svenske representantene klarte å ta barna fra Syria og over grensen til Irak, har de befunnet seg på morfarens hotellrom i den nordirakiske byen Erbil.

Tirsdag formiddag ble alle barna tatt med til et svensk spesialsykehus i byen, for å sjekke deres helsetilstand. VG var til stede, sammen med en rekke andre journalister.

Morfaren Patricio Galvez har nemlig fått internasjonal oppmerksom fordi hans kamp med svenske myndigheter har blitt et eksempel på hvordan også mange andre land kan løse lignende saker. Det finnes blant annet flere norske barn uten foreldre i al-Hol-leiren akkurat nå.

Etter flere år i krigssonen inne i IS-områder, og siden i den overfylte leiren al-Hol, var det knyttet spenning til resultatet av legenes tester.

Det var legen Anwar Abduljabbar Yakkob som gjennomførte undersøkelsen av barna.

– Barnas generelle helsetilstand er ikke så dårlig, de vil bli helt fysisk friske igjen. Men de er svake etter en svært vanskelig tid i Syria, uten skikkelig sanitære forhold, nok mat og rent vann, sier han til VG.

Selv om barna er underernærte, sier han at de er stabile. Den aller yngste gutten er hardest rammet av underernæring, men legen sier alle de syv etter all sannsynlighet vil bli friske og sterke igjen.

MENS HAN VENTET: Morfaren hadde gjort klart hotellrommet i påvente at barna skulle hentes ut av Syria. Foto: Harald Henden

– Trenger god sosial oppfølging

Dette til tross – legen sier at selv om barna snart vil bli fysisk friske, er de fortsatt traumatiserte:

– Viktigst av alt nå er at de får psykologisk behandling. De har vært lang tid uten foreldre i vanskelige forhold og nå må deres miljø forandres med god sosial oppfølging, sier Abduljabbar Yakkob.

Det samme har en representant for sykehuset, Hawal Atroushi, sagt til svenske Aftonbladet:

– Jeg merker på dem at de er skadet av alt de har vært igjennom, og de må få rask psykiatrisk hjelp, sier han til avisen.

Galvez og hans syv barnebarn venter nå på å få alle papirer i orden med svenske myndigheter, før de alle kan reise tilbake til Sverige.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta.

Norsk UD: Tett dialog med Sverige

VG kontaktet onsdag det norske utenriksdepartementet for å høre om utviklingen i den svenske morfarens kamp, påvirker noen av prosessene for å få ut norske barn fra leiren i Syria.

– Vi har tett dialog med andre land, inkludert Sverige, og denne dialogen fortsetter. Detaljer i disse samtalene, er det ikke naturlig å kommentere på. Når det gjelder håndtering av denne konkrete saken, henviser vi til svenske myndigheter, sier statssekretær Audun Halvorsen til VG.

– Kan denne saken danne en fasit for hvordan man kan hente ut norske foreldreløse barn?

– Regjeringen arbeider aktivt med å se på mulige løsninger for hjemhenting av foreldreløse barn. De foreldreløse barna er særlig sårbare fordi de er uten omsorgspersoner. Derfor prioriterer vi dem. Det er flere vanskelige utfordringer knyttet til dette, og det finnes ingen enkle løsninger i denne situasjonen. Det arbeides intensivt med å finne praktiske og juridiske løsninger på tvers av departementene, sier han.

